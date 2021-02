Volkswagen ID.6 a sept sièges et une autonomie supérieure à 400 km

Les premières images de la nouvelle Volkswagen ID.6 ont été publiées en Chine. Le nouveau SUV électrique, qui doit être officiellement présenté cette année, offre une capacité de sept places et une autonomie de plus de 400 km.

Les premières images de la nouvelle Volkswagen ID.6 ont été publiées, après que le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) a donné l’autorisation à SAIC Volkswagen pour sa production.

ID.6 est beaucoup plus grand que ID.4, qui est déjà produit par deux coentreprises en Chine: ID.4 Crozz par FAW-Volkswagen et ID.4 X par SAIC Volkswagen. Tous, cependant, sont construits à partir de la même plate-forme MEB (Modular Electric Drive Toolkit).

Ces images ont été publiées à l’avance

L’inspiration principale de l’ID.6 est le prototype Volkswagen ID Roomzz, présenté en 2019. Cependant, ce modèle a été conçu uniquement pour le marché chinois.

Design inspiré de l’ID.4

ID.6 adopte des groupes optiques plus grands, une calandre avant redessinée avec de fausses prises d’air.

Le design familier s’étend à l’arrière, mais la taille plate et une plus grande surface vitrée, y compris une nouvelle lunette arrière. Le modèle a également des protections en plastique sur la carrosserie, un toit incurvé souple et des poignées incorporées dans les portes.

Peugeot Volkswagen ID.6 découverte en camouflage

L’arrière est familier, mettant en évidence les feux arrière plus minces et un aileron sur le couvercle du coffre. La moitié inférieure est spécifique, puisque ce modèle dispose de réflecteurs horizontaux et d’un pare-chocs redessiné avec une fausse plaque de protection.

Autonomie supérieure à 400 km

La Volkswagen ID.6 a une longueur de 4,88 mètres et un empattement de 2,97 mètres. Cela rend ce crossover 29,2 centimètres plus long que l’ID.4 avec la distance «étirée» de 19,8 centimètres. Grâce à cet espace supplémentaire, ID.6 peut devenir un membre de la famille sept places.

L’ID.6 est équipé d’un moteur électrique qui délivre une puissance de 150 kW (204 ch), une valeur qui n’est pas surprenante, puisque l’ID.4 utilise le même moteur arrière.

Volkswagen ID.6 « attrapée » lors de tests dans les Alpes

L’offre pourrait être renforcée par une version à quatre roues motrices avec deux moteurs électriques et une puissance combinée de 225 kW (306 ch).

Il n’y a aucune référence à la capacité de la batterie, mais l’ID.4 dispose d’un pack de 82 kWh qui permet une autonomie de plus de 400 km.

Le lancement d’ID.6 est prévu cette année.

