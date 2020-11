Volkswagen. Id.5 Est Il L'héritier électrique De La Passat?

Le directeur exécutif de Volkswagen a confirmé le lancement d’un nouveau modèle électrique, qui sera proposé en deux corps: «Aero B» et «Aero B Shooting Brake». Il sera probablement commercialisé sous le nom d’ID.5 et prendra la place de Passat dans le segment D des tramways. L’autonomie annoncée est d’environ 700 km.

L’usine Volkswagen d’Emden commencera à fabriquer un nouveau modèle électrique en 2023, qui sera commercialisé en deux variantes de carrosserie: berline et break.

La révélation a été avancée par le directeur exécutif de la marque Volkswagen, Ralf Brandstätter, bien que nous ayons ce modèle comme « Aero B » et « Aero B Shooting Brake ». Des sources suggèrent que le nom commercial le plus probable sera ID.5 et ID.5 Shooting Brake.

Le nouveau modèle est conçu pour être l’héritier électrique de l’emblématique Passat, représentant traditionnel de Volkswagen dans le segment D (berlines familiales) depuis plus de 40 ans.

En termes d’image, le nouveau modèle devrait recevoir des lignes inspirées des prototypes d’identité. Vizzion et ID. Space Vizzion, bien qu’il soit également dit que la longueur totale est inférieure à ces concepts.

Autonomie jusqu’à 700 km

Ralf Brandstätter a ajouté que ce modèle aura une autonomie d’environ 700 kilomètres en cycle WLTP, une valeur qui sera possible grâce à une aérodynamique très précise.

Le futur ID.5 partagera la plate-forme modulaire MEB avec les modèles ID.3 et ID.4, mais il devrait bénéficier d’améliorations importantes, à savoir une charge plus rapide de la batterie, et offrira également des avantages supérieurs (plus d’autonomie, plus d’accélération et vitesse maximum).

L’utilisation de cette architecture permettra au véhicule d’offrir un espace intérieur équivalent à celui de la Volkswagen Phaeton abandonnée (segment F). La production de l’ID.5 à Emden signifie le transfert de l’assemblage Passat à l’usine de Bratislava (en Slovaquie), où la Skoda Superb sera également construite.

Le principal concurrent de la Volkswagen ID.5 sera la Tesla Model 3, qui est actuellement la voiture électrique la plus vendue au monde. L’un des arguments du nouveau modèle de la marque allemande est la disponibilité de deux types de carrosseries différents, alors que le modèle 3 n’est proposé qu’en tant que hot seat quatre portes.

Volkswagen ID.5 ne sera pas le seul modèle du groupe Volkswagen à concurrencer sur le marché la Tesla Model 3, car la rumeur veut qu’Audi travaille sur l’A5 Sportback e-tron, qui utilisera la nouvelle plate-forme électrique modulaire PPE, développée en avec Porsche. Ce modèle serait positionné au-dessus de l’ID.5 en termes de performances, de raffinement et de technologie.

