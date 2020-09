Volkswagen ID.4 revendique la puissance et l’intérieur: le premier SUV électrique de Volkswagen à arriver le 24 septembre

Au cours de ce dernier mois, Volkswagen a fait la promotion et montré les détails de sa prochaine grande voiture, l’ID.4 électrique. Il s’agit de le premier SUV électrique de la marque Et les attentes sont de plus en plus élevées. Quelques jours après sa présentation, Volkswagen nous a fait découvrir l’intérieur de la voiture ainsi que certaines caractéristiques de ses performances.





Avec la Volkswagen ID.3, ils sont l’engagement du constructeur allemand à entrer à 100% dans la voiture électrique. L’ID.3 a déjà été présenté et c’est maintenant au tour de son frère aîné, l’ID.4, qui devrait faire un début officiel à la fin de ce mois de septembre (le jour 24). Cependant, nous avons déjà vu des images divulguées qui nous permettent de voir sa conception externe.

Intérieur et puissance de la Volkswagen ID.4

C’est maintenant au tour de l’intérieur. Le fabricant lui-même a publié images officielles dans lesquelles vous pouvez voir comment il sera à l’intérieur votre SUV électrique. La vérité est qu’il existe de nombreuses similitudes avec la Volkswagen ID.3 à cet égard.

Se distingue par la prédominance des commandes tactiles sur le volant et sur le tableau de bord, ainsi que d’avoir un grand écran tactile où l’on trouve le panneau de contrôle. Pour continuer le look futuriste, Volkswagen a équipé l’intérieur d’un éclairage ambiant de 30 couleurs. Mais peut-être plus intéressant que cela, c’est l’absence de levier de changement de vitesse. Au lieu de cela, la Volkswagen ID.4 est livrée avec quelques commandes sur le volant pour accéder aux vitesses.

Dans une nouvelle vidéo récemment publiée, Volkswagen a montré plus caractéristiques de puissance du moteur. Pour ce faire, ils font rouler la voiture sur des pentes et des routes avec obstacles ou non plats dans lesquels elle met ses suspensions et sa traction à l’épreuve. De même, cela nous permet également de le voir charger une remorque pour montrer la traction et la puissance du moteur. La charge maximale de la remorque sera de 1 900 kg.

En ce qui concerne ses capacités d’autonomie, Volkswagen a promis jusqu’à 500 kilomètres d’autonomie pour chaque charge. Cela dépendra en partie de la version achetée et surtout de l’usage qui lui est donné. Sa batterie aura une capacité de 77 kWh dans la version avec plus d’autonomie.

Le véhicule déjà est entré en production en Allemagne, selon un rapport d’Electrek. Volkswagen a indiqué qu’il s’agissait d’une voiture conçue pour l’Europe, les États-Unis et la Chine. Et ce sera dans ces endroits où il sera fabriqué localement pour la vente et la distribution. Il arrivera d’abord dans les pays européens en 2021, puis il poursuivra son expansion aux États-Unis et en Chine. Le 24 septembre prochain, nous en saurons plus.

Via | InsideEVs