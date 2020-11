Volkswagen ID.4. Ouverture des réservations en ligne pour le nouveau SUV électrique

Volkswagen a commencé à vendre le nouveau SUV électrique ID.4 sur le marché national, disponible à la commande en ligne. Le prix et l’équipement sont également déjà connus.

Le deuxième membre de la famille Volkswagen ID est désormais disponible pour la pré-réservation en ligne, les premières unités devant arriver au Portugal au début de 2021.

Comme cela s’est déjà produit avec la Volkswagen ID.3, la nouvelle ID.4 sera proposée dans une édition spéciale et exclusive appelée First. Cette série est limitée à 30 000 unités à travers l’Europe et seulement 40 viendront au Portugal.

Volkswagen ID.4 1ST Max

L’édition spéciale de Volkswagen ID.4 First a été configurée pour la pré-réservation, avec des équipements de haute qualité et des performances spécifiques.

Le Volkwagen ID.4 combine la polyvalence d’un SUV compact avec les performances d’un véhicule électrique.

Construit à partir de la plate-forme modulaire pour véhicules électriques (MEB) du groupe Volkswagen, il dispose d’une batterie haute tension installée sur le plancher de la batterie pour assurer un centre de gravité bas et un comportement dynamique plus équilibré.

Autonomie jusqu’à 520 km

En phase de lancement, les ID.4 First et ID.4 First Max sont proposés avec une capacité de batterie de 77 kWh qui alimente un moteur électrique sur l’essieu arrière, d’une puissance de 150 kW (204 ch).

Volkswagen ID.4 1ST Max

Selon la marque, cette configuration permet une autonomie allant jusqu’à 520 km en cycle WLTP. La batterie peut récupérer jusqu’à 320 kilomètres d’autonomie si la charge est effectuée dans une station rapide d’une puissance de 125 kW.

La marque annonce également une accélération de 0 à 100 km / h en 8,5 secondes et une vitesse de pointe limitée à 160 km / h.

Parmi les équipements de série de la Volkswagen ID.4 First, la caméra de stationnement arrière, le système de climatisation Climatronic 2 zones, les sièges avant et arrière en ArtVelour, le volant multifonction en cuir, chauffant et avec commandes tactiles ou le système Système d’infodivertissement Discovery Pro.

La Volkswagen ID.4 First est disponible, sur réservation, pour 46 260 euros. Afin d’être l’un des 40 premiers clients nationaux à acheter ce SUV électrique de la marque allemande, l’intéressé devra s’inscrire et effectuer un acompte de pré-réservation d’un montant de mille euros.

