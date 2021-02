Volkswagen. ID.3 obtient la nouvelle version Pro moins chère, mais moins puissante

Texte: Carlos Moura

Date: 12 février 2021

Volkswagen a lancé une nouvelle version moins chère de l’ID.3 qui offre la même autonomie mais moins de puissance.

Le nouvel ID.3 Pro développe une puissance de 145 ch contre les 204 ch de l’ID.3 Pro Performance, qui permet d’accélérer de 0 à 100 km / h en 9,6 secondes. La marque souligne que le couple de l’ID.3 Pro est supérieur à celui du moteur essence 1.5 TSI de 150 ch disponible en Golf. L’ID.3 Pro reçoit une batterie d’une capacité de 58 kWh.

La chose la plus intéressante à propos de cette nouvelle proposition est la disponibilité de la même autonomie dans le modèle le moins cher. Les ID.3 Pro et ID.3 Pro Performance offrent une autonomie comprise entre 418 km et 423 km en cycle WLTP.

Le temps de charge est similaire dans les deux versions, et il est possible de récupérer jusqu’à 80% de capacité en 35 minutes dans un chargeur CCS de 100 kW.

En termes de prix, ID.3 Pro est disponible au Royaume-Uni à partir de 32 639 euros, tandis que Pro Performance est proposé à partir de 34 142 euros.

Le nouvel ID.3 Pro est commercialisé au niveau des équipements Life, Business et Family. D’autres versions seront lancées en 2021.

