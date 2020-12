Volkswagen ID.3. Les problèmes logiciels appartiennent au passé, déclare le fabricant

Marquée, en début de production, par un problème logiciel, qui a même forcé la suspension de sa livraison aux clients, Volkswagen ID.3 a, aujourd’hui, ces problèmes entièrement résolus. La garantie a été donnée par un porte-parole de la marque allemande, qui, officiellement, a assuré que les clients peuvent désormais profiter pleinement du nouveau tram allemand.

Après que les problèmes aient même conduit au remplacement du maximum responsable de la division logicielle de la marque, Volkswagen devant même livrer les premières unités d’ID.3, avec certaines fonctionnalités désactivées, la déclaration maintenant faite par l’un porte-parole officiel de la marque, vient faire en sorte que tout cela fasse partie du passé.

S’adressant à Autonews Europe, le même porte-parole a veillé à ce que toutes les fonctionnalités prévues dans l’ID.3 soient, pour le moment, pleinement opérationnelles et que, s’agissant des voitures déjà livrées, leurs propriétaires soient contactés à passer par les concessionnaires Volkswagen, ils sont donc mis à jour.

Parmi les fonctionnalités à réparer, on trouve par exemple l’affichage tête haute avec technologie de réalité augmentée, qui, à ce moment, peut déjà fonctionner pleinement, c’est-à-dire projeter les directions de navigation sur la route à travers le pare-brise.

Cependant, dans le cas des véhicules déjà livrés, ils devront rester un jour chez les concessionnaires officiels, en raison du nombre de mises à jour logicielles à effectuer. En guise de compensation, Volkswagen s’engage à offrir des incitations aux clients ayant opté pour un ID.3, à savoir une réduction du nombre de frais mensuels.

«Nous avons vu la fierté dont les premiers clients, ou Premiers arrivants, à partir de l’ID.3, exposent leur voiture en tant qu’ambassadeurs de la marque. Plus nous les rendons heureux, plus ils sont susceptibles de recommander l’ID.3 à des amis et connaissances », a conclu la même source.

Rappelons que la Volkswagen ID.3 est déjà en vente au Portugal, à la fois dans la version First Edition et dans la version conventionnelle, avec ses sept niveaux d’équipement – Life, Business, Style, Family, Tech, Max et Tour – , et des prix allant de 38 652 € à 48 133 €.

