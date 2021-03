Volkswagen fera d’ID Buzz une réalité, la version électrique de son microbus emblématique sera mise en vente en 2023

En 2017, nous avons vu pour la première fois le Concept ID Buzz par Volkswagen. L’idée était d’électrifier dans une nouvelle version son mythique microbus si populaire il y a des décennies. Alors qu’il y a quatre ans, ce n’était qu’un concept, il semble maintenant que cela deviendra réalité. Nous l’aurons sur les routes dans deux ans.





Dans une interview avec Car and Driver, un cadre de Volkswagen a confirmé certaines rumeurs précédentes sur l’ID Buzz. Le groupe allemand a décidé de le produire, et le mettra en vente en 2023 (au moins aux États-Unis). Une version passager et une version commerciale devraient arriver en Europe.

Il n’y a pas beaucoup de détails sur les spécifications et les performances de ce véhicule Volkswagen. On s’attend cependant à avoir une propulsion arrière de 200 chevaux dans son modèle de base. En outre, plus tard, il y aura une version autonome du microbus plein de capteurs et de logiciels qui permet une plus grande autonomie.

Le but de l’ID Buzz n’est autre que honorer le microbus si populaire des années 1950 aux années 1980, en particulier aux États-Unis. Par conséquent, il est plus que probable qu’il conservera le design original dans presque tous les aspects généraux, comme nous avons pu le voir dans le concept de 2017. Pendant qu’il arrive, il y a ceux qui ont électrifié les anciennes versions.

La gamme Volkswagen ID

Volkswagen a amplifié sa catalogue de voitures électriques ces dernières années grâce à sa ligne ID. A travers cette nouvelle ligne, le constructeur allemand a proposé différents véhicules en forme et en puissance, avec une plate-forme électrique commune qui sert de lien entre eux. Pour le moment, les seuls qui ont passé la phase de conception et qui sont en vente sont l’ID 3 et le SUV compact ID 4. L’ID 5 arrivera bientôt également, en théorie.

Mis à part l’ID Buzz, d’autres modèles conceptuels que la marque a montrés Ce sont l’énorme SUV ID Roomzz et même un buggy appelé, bien sûr, l’ID Buggy. Tous ces véhicules mentionnés précédemment fonctionnent sous la plate-forme modulaire de Volkswagen, MEB.

Via | Voiture et chauffeur