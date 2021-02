Volkswagen et Microsoft ensemble pour une conduite autonome

L’industrie automobile est de plus en plus associée à la technologie. Par conséquent, la nouvelle que Volkswagen et Microsoft travailleront ensemble dans le domaine de la conduite autonome n’est plus une grande surprise.

De cette façon, la division de Logiciel Volkswagen Group, l’organisation Car.Software collaborera avec Microsoft pour développer chez Microsoft Azure une plateforme de conduite autonome (ADP) à nuage.

Le but est de contribuer à simplifier les processus de développement des technologies de conduite autonome et de permettre leur intégration plus rapide dans les voitures. De cette façon, non seulement il sera plus facile de mettre à jour Logiciel à distance, car elle pourrait permettre, par exemple, de fabriquer des modèles vendus avec moins d’assistants à la conduite qui s’en remettraient à l’avenir.

Centre à améliorer

Après avoir vu ses marques travailler pendant un certain temps sur les technologies de conduite autonome, le groupe Volkswagen a décidé de centraliser une partie de ces efforts au sein de l’organisation Car.Software.

Bien que chaque marque du groupe continue de développer individuellement une partie des systèmes (comme l’apparition de Logiciel), ils travaillent ensemble sur les fonctions de sécurité de base, telles que la détection d’obstacles.

Selon Dirk Hilgenberg, responsable de Car.Software Organization, «leLes mises à jour aériennes sont essentielles (…) que la fonctionnalité doit être là. Si nous ne les avons pas, nous perdons du terrain ».

Scott Guthrie, vice-président exécutif de nuage et l’intelligence artificielle de Microsoft, a rappelé que la technologie de mise à jour à distance est déjà utilisée dans les téléphones mobiles et a déclaré: « La possibilité de commencer à programmer le véhicule de manière de plus en plus riche et sûre transforme l’expérience de posséder une voiture. »

Sources: Automotive News Europe, Autocar.