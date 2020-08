Volkswagen enregistre de nouvelles désignations pour les versions électriques des classiques

Dans le processus de transition vers la mobilité électrique, à savoir, à travers le lancement d’une toute nouvelle famille de tramways, Volkswagen n’oublie même pas les classiques. C’est pourquoi il a récupéré certains de ses modèles les plus emblématiques, désormais en mode EV, pour lesquels il a même enregistré une série de nouvelles appellations, d’inspiration électrique!

La tendance se développe, Volkswagen ajoutant de nouvelles désignations pratiquement tous les mois. Dont l’application se concentre sur des modèles historiques, renaissant, désormais, sous l’égide de la propulsion 100% électrique, et qui, pour cette raison, portent désormais également le préfixe «e».

Le premier signe a d’ailleurs été donné en juin, lorsque la marque allemande a décidé d’enregistrer l’appellation «e-Samba». Nom qui, à l’époque et parce qu’il était présenté dans le concept ID Buzz, a été signalé comme le nom possible de la version 100% électrique, d’un futur «Pão de Forma», tout en conservant toujours l’identifiant «nom de famille».

Cependant, quelques semaines plus tard, Volkswagen procédait à l’enregistrement de quatre autres noms, tous préfixés par «e»: e-Beetle, e-Golf Classic, e-Kübel et e-Karmann.

A propos de ceux-ci et bien que rien ne soit encore officiel, il semble, pour le moment, que, par exemple, la désignation e-Kübel, sera appliquée dans une éventuelle version 100% électrique du célèbre Kübelwagen. Un véhicule militaire léger qui s’est fait connaître pendant la Seconde Guerre mondiale et que même l’ancien PDG de Volkswagen, Herbert Diess, est venu affirmer, toujours en 2017, qu’il aimerait voir le modèle circuler à nouveau. Bien que, maintenant, sous la forme d’une proposition zéro émission.

Le célèbre Kübelwagen

Cependant, bien que tous ces modèles fassent partie de l’histoire de Volkswagen, il n’est pas encore garanti que ce sera la marque elle-même qui développera et commercialisera ces classiques renouvelés.

Au contraire, et selon certaines rumeurs, la possibilité que ces classiques réinventés puissent être produits par le préparateur allemand eClassics, sous l’égide et la bonne volonté de Volkswagen, n’est pas totalement exclue. D’autant plus que l’entreprise est déjà spécialisée dans la conversion de véhicules classiques en propositions électriques, comme elle l’a d’ailleurs déjà démontré avec ses versions zéro émission de la Classic Beetle et Type 2.

Les Bulli eClassics

Cependant, et aussi selon les dernières informations, tous ces classiques 100% électriques ne manqueront pas d’être entretenus par Volkswagen elle-même, chez ses concessionnaires officiels, à l’aide de composants officiels.

