Volkswagen approuve le plan électrique de Dies et garde Lamborghini et Ducati

A l’heure où le plus grand groupe automobile européen réoriente ses forces vers la mobilité électrique, Herbert Diess, PDG du groupe Volkswagen, vient de recevoir le soutien des membres restants du conseil d’administration, non seulement dans la politique de transition vers l’électrification, mais également en maintenance. dans le groupe, Lamborghini et Ducati.

Le soutien des membres restants du conseil d’administration du groupe Volkswagen à la stratégie – électrique – esquissée par Herbert Diess était connu ce mardi matin, confirmant également bon nombre des rumeurs qui avaient émergé ces dernières années… sauf une: les deux Lamborghini , comme Ducati, deux marques que certaines informations rapportées pourraient vendre, vont, après tout, et comme Diess semble vouloir, continuer au sein du groupe Volkswagen.

Avec l’avenir incertain, seule Bugatti continue, ce qui, selon certaines rumeurs, pourrait également quitter le groupe allemand, suite à une éventuelle vente au petit constructeur de supercars électriques Rimac. Quelque chose dont les conclusions du conseil d’administration du groupe Volkswagen ne disent rien …

Confirmé, en revanche, il semble être le repositionnement de la marque britannique d’hyper-luxe Bentley, au sein même du groupe, à savoir, à travers sa subordination, dès le 1er mars, à Audi. Solution qui devrait contribuer à accélérer le passage de la marque Crewe à l’électrification, basée sur le projet Artemis développé par Audi, et qui a vocation à créer la voiture électrique du futur.

Diess a exigé un vote de confiance

Cependant, selon les informations publiées sur la manière dont la réunion s’est déroulée, avant même l’approbation de ces mesures, Herbert Diess aurait exigé un vote de confiance en sa personne, ce qui lui permettrait de prolonger son contrat au-delà de 2023 et ainsi de mener à bien , la stratégie Together 2025+.

Bien que peu ou rien ne se soit passé sur le contrat de Diess, les informations suggèrent que Volkswagen aura fait quelques concessions à son PDG, à savoir, en confirmant le choix d’Arno Antlitz en tant que nouveau directeur financier, en remplacement de l’ancien directeur financier, Frank Witter.

Selon un communiqué publié par le groupe Volkswagen, le conseil d’administration a «décidé de donner un vote unanime de soutien total à la stratégie [de Diess] et, en particulier, conduire l’entreprise vers l’électromobilité et la digitalisation ».

Avec l’approbation de la stratégie définie par Herbert Diess, Wolfsburg promet de devenir le cœur du véhicule électrique pour le plus grand groupe automobile allemand

Wolfsburg sera le cœur du véhicule électrique

Parallèlement à ces mesures, la nouvelle stratégie prévoit également une réduction des coûts des matériaux, qui devrait atteindre 7% au cours des deux prochaines années. La séparation des services achats et composants s’est également confirmée, tout comme la transformation des installations de la marque à Wolfsburg, au cœur de la production de véhicules électriques pour le groupe.

En conséquence, les usines de Wolfsburg reprendront la production des futurs modèles phares de l’offensive électrique, même si, pour l’instant, on ne sait pas de quel type de véhicules ils seront. Mais seulement cela, tant le développement que la production, devraient être similaires en principe au projet Audi Artemis, également comme moyen d’augmenter l’efficacité pendant les étapes de recherche et de développement.

