Volez autour de la fusée Crew-2 de SpaceX sur la rampe de lancement avec cette vidéo de drone

Le prochain lancement d’astronautes de SpaceX pour la NASA est à un jour du décollage et vous pouvez observer de près la fusée de la mission sur la rampe de lancement dans une nouvelle vidéo de drone.

Une fusée SpaceX Falcon 9 devrait lancer quatre astronautes vers la Station spatiale internationale dans le cadre de la mission Crew-2 vendredi 23 avril. Le décollage est prévu à 5 h 49 HAE (9 h 49 GMT) depuis la plate-forme historique 39A du centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral, en Floride

Avec des nuages ​​sombres et un ciel jaune ajoutant un éclairage dramatique, la nouvelle vidéo de drone se déplace lentement autour du Pad 39A montrant la fusée Falcon 9 de SpaceX et son vaisseau spatial Crew Dragon Endeavour. La grande structure qui se profile à côté de la fusée est la tour portique pour les connexions électriques et consommables; la tour permet également aux quatre astronautes Crew-2 d’accéder à l’engin spatial juste avant le lancement.

La fusée SpaceX Falcon 9 transportant le Crew Dragon Endeavour se dresse au sommet du Pad 39A du centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral, en Floride, le 18 avril 2021. Elle lancera les astronautes Crew-2 vers la Station spatiale internationale le 23 avril. (Crédit d’image: NASA / Aubrey Gemignani)

L’équipe Crew-2 comprend les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur, Thomas Pesquet de l’Agence spatiale européenne et Akihiko Hoshide de l’Agence aérospatiale japonaise, qui ont tous déjà été dans l’espace dans diverses missions de navette spatiale et de la Station spatiale internationale. Leur mission devait initialement être lancée jeudi 22 avril, mais a été retardée d’un jour en raison de problèmes météorologiques.

La mission représente le troisième ferry commercial de SpaceX après Demo-2 – qui a envoyé deux astronautes dans l’espace lors d’un vol d’essai en août 2020, le premier vol de ce type depuis le sol américain depuis près d’une décennie – et Crew-1, la première mission opérationnelle Crew Dragon. qui a lancé quatre personnes en novembre.

«C’est génial d’être ici au Kennedy Space Center», a déclaré Kimbrough, le commandant de la mission Crew-2 aux médias le même jour que la répétition générale de lancement dimanche (18 avril). « Nous nous sommes déjà entraînés ce matin, hier, nous avons dû aller sur la plate-forme pour voir la fusée et notre vaisseau spatial, ce qui est vraiment excitant pour nous. »

SpaceX est occupé à déterminer son manifeste de vol avec la NASA, avec Crew-3 devrait décoller vers le 23 octobre et Crew-4 prévu pour 2022. Le Starliner de Boeing n’est pas encore autorisé à transporter des astronautes dans l’espace pour l’équipage commercial, n’ayant pas réussi à atteindre l’ISS comme prévu lors d’un test sans vissage en 2019.

En rapport: La mission d’astronaute Crew-2 de SpaceX en photos

Boeing – qui a dû faire face à des retards techniques et météorologiques pour essayer à nouveau – attend qu’un emplacement d’amarrage ISS s’ouvre pour un deuxième test non vissé. Le prochain vol aura probablement lieu en août ou en septembre, a déclaré Boeing samedi 17 avril, bien que la compagnie ait ajouté qu’elle « évaluera les options si une opportunité de lancement plus tôt se présente ».

Cette situation signifie que Starliner ne peut pas faire voler des gens avant au moins 2022. La NASA a acquis quelques sièges sur le vaisseau spatial russe Soyouz pour transporter des astronautes dans l’intervalle, afin de répondre aux besoins manifestes de son équipage dans l’espace.

