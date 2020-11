Vol spatial commémoratif: Cremated continue de voler vers la lune sur un atterrisseur privé en 2021

Si tout se passe comme prévu, l’ADN du légendaire écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke sera placé sur la lune l’année prochaine. Cela convient, car la lune abrite également un monolithe extraterrestre fictif décrit par Clarke dans sa série « Space Odyssey » et rendu en manifestation visuelle par le cinéaste Stanley Kubrick dans le film épique de 1968 « 2001: A Space Odyssey ».

Société Astrobotic’s basée à Pittsburgh Peregrine Mission One pour la NASA Le lancement est prévu en juillet 2021 au sommet d’une fusée Vulcan Centaur de United Launch Alliance depuis Cap Canaveral, en Floride, puis atterrira dans une zone du nord-est de la lune appelée Lacus Mortis.

Parmi les nombreuses charges utiles sur l’atterrisseur robotique Peregrine se trouvent des capsules contenant des parties symboliques de restes incinérés et d’échantillons d’ADN, un service offert par Celestis, Inc., basé à Houston.

Celestis appelle la prochaine mission Luna 02 ou «le vol de tranquillité». Ce dernier nom honore à la fois les missions Apollo ( Apollo 11 atterri dans la mer de tranquillité de la lune) et décrit le lieu de repos final et la tranquillité d’esprit des participants et de leurs familles, a déclaré le co-fondateur et PDG de Celestis, Charles Chafer.

En relation: Voici où les atterrisseurs commerciaux atterriront sur la lune pour la NASA

Service hors planète

Le cercle rouge indique Lacus Mortis, une zone sur la partie nord-est de la lune, qui sera le lieu d’atterrissage pour l’atterrisseur Peregrine d’Astrobotic lors de sa première mission lunaire. (Crédit d’image: Celestis, Inc.)

Celestis propose une variété d’options de mission, a déclaré Chafer à Space.com. « Notre service Luna est parmi les plus populaires, car il offre aux familles et aux amis la permanence d’un service hors de la planète et fournit un rappel constant dans le ciel nocturne du dernier lieu de repos d’un être cher », a-t-il déclaré.

La mission Luna 02 est la 18e mission de vol spatial commémoratif Celestis. La société a lancé des portions symboliques de restes incinérés dans l’espace suborbital et l’orbite terrestre, ainsi que vers la surface lunaire.

Le vol Luna 01 de Celestis a envoyé les « crémains » du célèbre astrogéologue Eugène Shoemaker sur la lune à bord de la NASA Vaisseau spatial Lunar Prospector en 1998. La scientifique planétaire Carolyn Porco a défendu la proposition d’honorer le scientifique décédé en envoyant ses cendres sur la lune.

À la fin des 19 mois d’enquête de Lunar Prospector sur la lune , le vaisseau spatial a été délibérément écrasé à l’intérieur d’un cratère d’obscurité éternelle près du pôle lunaire sud le 31 juillet 1999. Ce lieu est maintenant un monument durable à Shoemaker.

Rituels, célébrations et mémoriaux

La sonde robotique Lunar Prospector de la NASA a transporté les cendres de l’astrogéologue Eugene Shoemaker près du pôle lunaire sud le 31 juillet 1999. (Crédit d’image: UCLA / David Paige)

« Notre mission Luna 02 et les missions Celestis Luna suivantes commémorent ceux qui souhaitent apporter une contribution tangible à l’exploration continue et à l’utilisation pacifique de l’espace par l’humanité », a déclaré Chafer. « Alors que l’humanité s’étend au-delà des limites d’une seule planète, il est particulièrement approprié que nous transportions nos rituels, célébrations et mémoriaux avec nous. »

L’atterrisseur Peregrine devrait avoir six conteneurs Celestis, chacun contenant 10 à 13 capsules de vol.

Les réservations pour le vol Luna 02, dont le prix de départ affiché était de 12 500 € pièce, sont maintenant fermées.

‘Regarde la lune et souris’

Des parties symboliques des restes incinérés du géologue lunaire Mareta West sont à bord du vol de tranquillité Celestis (Crédit d’image: Celestis, Inc.)

UNE une grande variété de personnes emmènera le voyage spatial commémoratif Celestis Tranquility vers la lune, avec des ingénieurs aérospatiaux, un métallurgiste, un cadre de compagnie aérienne, un professeur de mathématiques britannique et un professeur de chimie au lycée américain.

Et Arthur C. Clarke. En 1999, l’ingénieur spatial américain Rick Fleeter s’est rendu au Sri Lanka et a recueilli des échantillons de cheveux de Clarke afin que l’ADN de l’auteur puisse être transporté dans l’espace. L’écrivain anglais est décédé en 2008 à 90 ans dans sa maison d’adoption du Sri Lanka.

De plus, il y a Mareta West, une géologue lunaire qui a joué un rôle central dans la détermination du site du premier atterrissage humain sur la lune, et Audrey June Langford, 10 ans, décédée en 2019.

Les cendres de Liam Anand, qui a perdu la vie dans un accident de moto à l’âge de 16 ans, feront également le déplacement. Un membre de la famille a expliqué dans un témoignage publié sur le site Celestis : « Pour l’instant, Liam va sur la lune. Où que nous soyons dans ce monde, ses frères et sœurs, sa famille, ses amis, n’auront plus qu’à regarder la lune et sourire! »

Le parachutiste passionné Micah Couch est lui aussi en voyage. Écrit sa femme : « Viser grand était la seule option pour Micah, et il voulait aller dans l’espace! En fait, pas seulement dans l’espace, il voulait aller sur la lune. Il aurait dû être plus précis sur la façon dont il est arrivé là-bas, mais nous y sommes! «

Elysium Space aussi

Les cendres du parachutiste Micah Couch sont sur le vol de tranquillité Celestis. (Crédit d’image: Celestis, Inc.)

Celestis n’est pas la seule entreprise à offrir des services commémoratifs lunaires dans le cadre de la mission Peregrine 2021: Elysium Space, basé à San Francisco, le fait également.

Elysium Space facture 9 950 € pour les 50 premiers participants à la mission et 11 950 € pour les réservations ultérieures.

Vous pouvez en savoir plus via l’Elysium Space ici .

Leonard David est l’auteur du livre récemment publié, « Moon Rush: The New Space Race », publié par National Geographic en mai 2019. Écrivain de longue date pour Space.com, David fait des reportages sur l’industrie spatiale depuis plus de cinq décennies. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook. Cette version de l’histoire publiée sur Space.com.