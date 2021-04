Vokabulantis est une superbe plate-forme stop-motion construite avec des accessoires et des ensembles physiques

Vokabulantis est un peu une bouchée, mais nous ne pouvions pas ne pas attirer votre attention sur celui-ci. Ce jeu a récemment lancé une campagne Kickstarter, et il a suscité beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. Il y a une bonne raison à cela: c’est un jeu de plateforme de puzzle animé en stop-motion entièrement fabriqué à la main, et il a l’air génial.

Le studio indépendant Kong Orange construit le jeu avec des décors physiques, des accessoires et des personnages, puis utilise la photogrammétrie pour scanner les objets dans le domaine numérique. En action, le jeu ressemble à un film d’animation à la Tim Burton – il semble très bien fait.

Qu’en est-il du jeu lui-même? C’est une aventure solo ou coopérative sur une paire d’enfants amoureux qui se retrouvent soudainement incapables de parler. En voyageant à travers le pays titulaire de Vokabulantis, ils doivent travailler ensemble pour rentrer chez eux et se dire ce qu’ils ressentent. Selon la page Kickstarter, le jeu est inspiré par les goûts de Inside, Unravel et Little Nightmares.

Nous sommes définitivement intrigués par ce projet. Il faudra probablement un certain temps avant que l’article fini ne soit prêt, mais il devrait arriver sur PlayStation 5 quand ce jour viendra; il est « ciblé pour toutes les grandes plateformes ». Espérons que rien n’y change.

Bref, que pensez-vous de Vokabulantis? Comme nous, vous adorez l’animation image par image? Exprimez votre opinion dans la section commentaires ci-dessous.