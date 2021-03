Voiture immobilisée. Six conseils pour préserver vos pneus

Avec la plupart des voitures immobilisées, en raison du retrait social, l’un des composants qui souffre le plus est, sans aucun doute, les pneus. C’est pourquoi nous avons décidé de vous laisser six conseils essentiels pour que, lorsque vous utiliserez à nouveau votre voiture, la première chose à faire soit de ne pas changer vos pneus!

C’est inévitable: avec la plupart d’entre nous protégés à la maison, en raison de la pandémie de coronavirus, nos voitures, souvent utilisées à un usage intensif, sont désormais inactives et ne fonctionnent pas depuis plusieurs semaines. La grande majorité, dans la rue, sans toit pour les protéger, sous réserve des intempéries et des changements climatiques.

Dans ce contexte, les pneumatiques sont sans aucun doute l’un des composants qui souffre le plus. Principalement par immobilisation, qui conduit non seulement à une perte de pression, mais aussi et plus gravement, à une déformation du pneumatique lui-même.

Pour que, lorsque vous décidez – et pouvez! … – reprendre une utilisation intensive de votre voiture, vous pouvez le faire sans que le premier voyage ait à aller dans un garage, pour changer de pneus, nous avons décidé de vous montrer cette vidéo, réalisée par notre partenaire Jonathan Benson, de Tire Reviews. Et cela, bien qu’en anglais – pensez comme ça: c’est une autre occasion d’exercer le dialecte de Sa Majesté, la reine d’Angleterre … -, cela nous apporte une série d’astuces qui, nous n’en doutons pas, vous remercieront plus tard !

L’observation régulière de la pression des pneus est une pratique qui doit être maintenue, non seulement pendant cette phase d’immobilisation, mais toujours!

D’ailleurs, dans cette vidéo, Jonathan montre non seulement quelques pratiques capables de maintenir les pneus de votre voiture en meilleur état, mais aussi des conseils sur, par exemple, l’importance de prendre soin de vos freins aussi.

Alors et à ce stade, lorsque nous sommes tous réunis à la maison, assurez-vous de consacrer du temps à votre voiture, en mettant ces conseils en pratique. La grande majorité, non seulement simple à réaliser, mais aussi une plus grande garantie d’un retour sur la route plus sûr et plus confiant…

