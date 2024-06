Voiture électrique : Un boom de l’autonomie des batteries grâce à cette nouvelle application de l’IA

Révolution Technologique : La Puce IA qui Propulse l’Autonomie des Batteries de 25%.

Découvrez comment une petite puce intelligente pourrait révolutionner notre manière d’utiliser les batteries dans de nombreux dispositifs, garantissant sécurité accrue et performances optimales.

Un Partenariat Innovant pour une Technologie Avancée

Eatron Technologies et Syntiant, deux géants dans le domaine de la gestion des batteries et de l’intelligence artificielle, ont collaboré pour concevoir une innovation remarquable : la puce de gestion de batteries alimentée par IA (AI-BMS-on-chip). Cette technologie promet d’améliorer significativement la performance, la sécurité et la durée de vie des batteries. Selon le communiqué de presse, cette puce permettrait d’exploiter jusqu’à 10% de capacité de batterie supplémentaire et d’augmenter la durée de vie des batteries de 25%.

Caractéristiques Techniques et Avantages

L’AI-BMS-on-chip associe la couche logicielle intelligente d’Eatron, conçue pour gérer efficacement les batteries, au processeur de décision neurale NDP120 de Syntiant, optimisé pour le traitement IA de faible puissance. Mallik P. Moturi, directeur commercial chez Syntiant, explique que cette combinaison permet un traitement local des données sur le dispositif même, augmentant ainsi la longévité et la sécurité des batteries tout en améliorant les performances.

Analyse et Diagnostic Prédictif

Le cœur de la puce AI-BMS-on-chip réside dans sa capacité à collecter et analyser en temps réel une multitude de données relatives à l’état de la batterie. Elle surveille des indicateurs clés tels que l’état de santé (SOH), l’état de charge (SOC), et la durée de vie restante utile (RUL), ce qui permet d’obtenir des insights précis sur la condition et la performance de la batterie. Cette approche basée sur les données aide à optimiser l’utilisation de la batterie.

Prévention des Défaillances et Amélioration de la Sécurité

Grâce à ses capacités de diagnostics prédictifs, l’AI-BMS-on-chip peut identifier les problèmes potentiels avant qu’ils ne deviennent critiques. Cette prévention active de défaillances réduit le besoin de réparations coûteuses, minimise les temps d’arrêt et évite les situations dangereuses, ce qui est essentiel dans de nombreux secteurs industriels.

Applications Versatiles

La puce AI-BMS-on-chip n’est pas limitée à un type d’application. Dans le marché en pleine expansion des véhicules électriques, elle permet d’optimiser la performance des batteries, d’étendre l’autonomie de conduite et d’améliorer la sécurité. Au-delà des véhicules, elle trouve également son utilité dans des contextes industriels variés, des chariots élévateurs aux bus électriques, en améliorant l’efficacité et en réduisant les coûts d’exploitation.

Un Avenir Prometteur

La collaboration entre Eatron Technologies et Syntiant marque un progrès significatif dans le domaine de la gestion des batteries. En se concentrant sur l’optimisation basée sur les données, la sécurité proactive et le traitement local des données, l’AI-BMS-on-chip est prête à révolutionner la technologie de gestion des batteries.

