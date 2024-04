Voiture électrique : Des milliards d’euros à rembourser par les Français suite à une politique erratique du gouvernement

La France s’engage résolument vers un avenir plus vert avec l’électrification accélérée de son parc automobile.

Pourtant, cette transition éco-responsable pourrait coûter cher à l’État et, par ricochet, aux contribuables. Selon une récente étude de la direction générale du Trésor, la perte de recettes fiscales liée à la diminution des ventes de carburants fossiles pourrait se chiffrer en milliards d’euros. Voici un décryptage des enjeux économiques majeurs de cette transformation écologique et de ses implications pour le budget national.

Baisse Drastique des Recettes Fiscales

Le déploiement des voitures électriques entraîne une baisse considérable des revenus fiscaux traditionnellement générés par la taxe sur les produits pétroliers (TICPE), essentielle au budget de l’État. En 2019, cette taxe rapportait en moyenne 52 €/MWh, contre seulement 22 € pour l’équivalent de la taxe sur l’électricité (TICFE). Avec l’augmentation rapide du nombre de véhicules électriques, qui représentent déjà près de 20% du marché automobile début 2024, les pertes pour l’État s’annoncent conséquentes.

Projections Financières Alarmantes

L’étude de la direction générale du Trésor prévoit une chute des recettes fiscales de 13 milliards d’euros d’ici 2030, en maintenant la fiscalité actuelle. Ce déficit s’explique par une réduction prévue de 14 milliards d’euros pour les carburants fossiles, légèrement compensée par une hausse d’un milliard d’euros provenant des recharges électriques. À l’horizon 2050, avec un parc totalement électrifié, l’État pourrait perdre jusqu’à 33 milliards d’euros de recettes sur les produits fossiles.

Le Cas Norvégien : Un Modèle Précurseur

La Norvège, leader de l’électrification automobile, montre déjà des signes avant-coureurs de cette transition fiscale. Avec près de 30% de véhicules électriques et une part de marché des ventes neuves dépassant les 80%, les recettes fiscales norvégiennes du secteur des transports ont commencé à fléchir, illustrant les défis à venir pour la France.

Vers une Adaptation de la Politique Fiscale ?

Face à cette réalité, l’État français est contraint de repenser sa stratégie fiscale pour pallier la baisse des recettes. Bien que l’encouragement à l’achat de véhicules électriques soit une priorité, la réduction des aides à l’achat et la recherche de nouvelles sources de revenus, comme l’augmentation des taxes sur l’électricité ou l’introduction de vignettes, deviennent des pistes sérieuses à envisager.

Implications pour le Contribuable Français

Cette transition, si elle est nécessaire d’un point de vue écologique, implique des ajustements financiers majeurs. Le contribuable français pourrait se voir sollicité pour compenser les pertes fiscales, soit directement par une augmentation de la fiscalité, soit indirectement par une réduction des services publics ou des aides étatiques due à des contraintes budgétaires accrues.

Défis et Opportunités d’une Fiscalité Innovante

Cette situation complexe offre également une opportunité de repenser la fiscalité de manière plus durable et innovante. Les décideurs doivent équilibrer le soutien à l’innovation et la transition écologique avec la nécessité de maintenir un budget équilibré. La mise en place d’une fiscalité adaptée aux réalités du XXIe siècle est un défi majeur mais aussi une chance de réformer en profondeur notre système fiscal.

