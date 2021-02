Voiture de société. Acheter un «électrique de rêve» ou un Diesel?

L’achat d’une voiture haute performance est presque toujours une décision purement émotionnelle. Mais que se passe-t-il si, en 2021, il y avait une raison rationnelle de ne pas le faire?

Intrigué? Eh bien, dans cet article d’opinion de UWU Talks, il est expliqué comment combiner une décision émotionnelle avec une base rationnelle. En pratique, grâce à l’optimisation fiscale, il est possible d’acheter un véhicule qui, au départ, est plus cher, mais qui, en fin de compte, représente une économie pour les entreprises et les entrepreneurs individuels.

Voiture de société. Diesel ou 100% électrique?

Dans ces discussions UWU, une analyse comparative est effectuée entre une voiture Diesel et une Porsche Taycan. Cependant, tout autre électrique servirait cet objectif, de l’Audi e-tron GT au Mercedes-Benz EQC.

En supposant que le véhicule diesel a un coût d’acquisition de 100 000 euros et que la Porsche Taycan a un coût d’acquisition de 140 000 euros, UWU a fait les calculs du «coût total» (qui inclut l’effet fiscal) pour 4 ans d’utilisation. La conclusion est qu’un véhicule 100% électrique est l’option la plus rationnelle.

Regardez ici l’avis des consultants UWU sur ce sujet et restez au courant des fondamentaux de l’optimisation fiscale lors de l’achat de votre prochaine voiture de fonction.