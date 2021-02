Voir! Voir le premier plan sur Mars depuis l’orbiteur Hope des Émirats arabes unis (photo).

La première photo de Mars depuis l’orbite de l’engin spatial Hope des Émirats arabes unis, prise le 10 février 2021. (Crédit d’image: MBRSC / UAE Space Agency / CU-LASP / EMM-EXI)

Juste un jour après son arrivée en orbite autour de Mars, le premier vaisseau spatial interplanétaire des Émirats arabes unis (EAU), Hope, a capturé une superbe photographie de la planète rouge.

La nouvelle photo, qui est la première depuis L’arrivée de Hope sur l’orbite de Mars le 9 février, montre une poignée de nuages, quatre massives montagnes martiennes et le vaste Valles Marineris – le plus grand canyon du système solaire – sur le côté droit de l’image.

« Nous n’aurions pas pu rêver d’une meilleure journée sur Mars! » Sarah Al Amiri, présidente de l’Agence spatiale des Émirats arabes unis a écrit dans un tweet dimanche (14 février). « J’ai hâte de voir les données scientifiques arriver afin que nous puissions caractériser de manière exhaustive la basse atmosphère! »

Le vaisseau spatial Hope a été lancé en juillet 2020, destiné à étudier le temps et l’atmosphère de la planète rouge. Hope a exécuté avec succès une brûlure périlleuse de propulseur de 27 minutes le 9 février pour se mettre en orbite autour de Mars, faisant les EAU la cinquième entité pour visiter la planète rouge. (La Chine est devenue le sixième le lendemain avec sa mission Tianwen-1 .)

À bord se trouvent trois instruments différents, dont un appareil photo baptisé Emirates Exploration Imager (EXI). C’est EXI qui a pris la nouvelle photo, le 10 février à 15 h 36 HNE (20 h 36 GMT). À l’époque, le vaisseau spatial se trouvait à environ 24 700 kilomètres au-dessus de la surface de la planète.

Les plus faciles à repérer dans la nouvelle image sont le trio de montagnes qui défilent sur l’image: de haut en bas, Ascraeus Mons, Pavonis Mons et Arsia Mons. Le truc à repérer est l’énorme Olympus Mons, la plus grande montagne du système solaire, vue au lever du soleil le long de la ligne où la nuit et le jour se rencontrent. À droite de la ligne de pics se trouve le vaste système de canyons Valles Marineris.

Tout au long de l’image se trouve précisément ce que Hope s’est rendu sur Mars pour étudier: l’atmosphère de la planète rouge. EXI et les deux autres instruments, qui mesurent la lumière infrarouge et ultraviolette, rassembleront les données dont les scientifiques ont besoin pour comprendre la météo de la planète dans le monde entier et tout au long de la journée, et pour reconstituer comment les couches de l’atmosphère interagissent les unes avec les autres.

« Regardez tous les nuages », Andrew Jones, spécialiste des instruments pour EXI au laboratoire de physique atmosphérique et spatiale de l’Université du Colorado à Boulder, qui s’est associé aux EAU pour la mission, dit dans un communiqué . « Nous nous attendions à de grandes choses de EXI, mais voir les nuages ​​au-dessus du limbe et dans les cratères et les vallées m’a coupé le souffle. »

Hope restera sur une orbite initiale pendant environ deux mois avant de se réinstaller sur son orbite finale et de commencer ses observations scientifiques plus tard ce printemps.

