Voir toutes les sorties de jeux vidéo d’août

L’été continue son cours et le mois d’août est venu au milieu des attentes énormes des joueurs qui attendent avec impatience les titres qui ont attendu tout au long de l’année, alors nous vous laissons ci-dessous toutes les sorties de jeux vidéo du mois pour ne manquer aucune de ces sorties.

Grands jeux sur le thème du sport comme Madden 21, Sports UFC 4 et Capitaine Tsubasa: montée de nouveaux champions atterrira sur nos consoles, ainsi que toute l’action des jeux Samurai Jack et Rapide furieux.

4/8

Skully – PC, PS4, Xbox One

Skully est un jeu de plates-formes 3D qui nous emmènera dans une histoire magique où les joueurs profiteront des pouvoirs de l’argile tout en se déplaçant à travers sept scénarios, en surmontant des plates-formes complexes, en rencontrant des habitants pittoresques et en résolvant des énigmes.

7/8

Fast & Furious: Crossroads – PS4, Xbox One, PC

Fast & Furious: Carrefour est un jeu de conduite basé sur la célèbre saga de films Universal qui met en scène Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Tyrese Gibson représentant respectivement leurs rôles de Dom, Letty et Roman.

Horizon: Zero Dawn – PC

8/14

EA Sports UFC 4 – PS4, Xbox One

Vivez toute l’intensité des luttes de l’UFC avec un nouvel épisode officiel du jeu vidéo développé par Electronics Arts. Rivaliser avec les meilleurs combattants professionnels du monde et prouver que vous êtes le meilleur sur l’octogone.

8/18

Microsoft Flight Simulator – PC

Microsoft Flight Simulator est le prochain épisode de la célèbre saga de simulation de vol de Microsoft. En charge d’Asobo Studio, ce titre est plus réaliste, avec de meilleurs graphismes et un bon nombre de modèles commerciaux et personnels d’avions et d’avions légers

Pathfinder: Kingmaker – Xbox One, PS4

8/21

Samurai Jack: Battle Through Time – Xbox One, PS4, PC, Nintendo Switch

Samurai Jack: Bataille dans le temps est un jeu d’aventure et d’action basé sur la populaire série d’animation. Dans ce titre, les joueurs auront l’occasion de se mettre dans la peau du mythique Samurai Jack, un guerrier qui a la capacité de voyager dans le passé et le futur.

28/8

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – PS4, Nintendo Switch, PC

Captain Tsubasa: Rise of New Champions est le nouveau jeu vidéo de football d’arcade développé par Tamsoft et Bandai Namco. Il est basé sur la populaire série animée des années 90. Les super champions.

Wasteland 3 – Xbox One, PS4

Windbound – Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PC

Madden NFL 21 – PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC

Jump Force – Nintendo Switch

Project Cars 3 – PS4, Xbox One, PC

Comme vous pouvez le voir, le mois d’août sera un mois plein de plaisir grâce au grand nombre et à la qualité des jeux vidéo qui arrivent sur les consoles et les ordinateurs. Des jeux d’action et d’aventure aux jeux de sport, nous sommes assurés que les 30 prochains jours seront remplis d’émotions.

Que pensez-vous des sorties de jeux vidéo du mois d’août?

