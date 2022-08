Voir Sofia Vergara et d’autres stars de « Modern Family » célébrer le mariage de Sarah Hyland

Le mariage de Sarah Hyland avec Wells Adams s’est doublé d’une réunion de «famille moderne».

Hyland et Adams, qui se sont fiancés en juillet 2019, se sont mariés le samedi 20 août dans un magnifique vignoble. Étaient présents les anciennes co-stars de Hyland de la comédie à succès d’ABC, dont Sofia Vergara, Jesse Tyler Ferguson et son mari Justin Mikita, Julie Bowen et Nolan Gould.

Vergara, qui a amené son fils Manolo comme rendez-vous, a documenté la journée spéciale sur Instagram.

Dans un article, elle a partagé une photo d’un photomaton où elle a posé aux côtés de Mikita, Gould, Ferguson et un autre invité.

Elle a écrit dans la légende, « #sarahandwells wedding », à côté d’une série d’emojis cardiaques.

Plus tôt dans la journée, Vergara a partagé deux clichés dans un post de carrousel sur Instagram posant aux côtés de Stephanie Levinson, vice-présidente principale du casting de 20th Century Fox, et de son fils Manolo. Dans la légende, elle a ajouté : « Mariage d’été !! »

Après avoir posté une photo posant dans sa robe à fleurs noire et blanche appuyée contre une voiture avec la légende « Wedding weekend », Vergara a mis fin à sa frénésie de publication avec un joli cliché sur Instagram posant avec Ferguson et Mikita, en écrivant : « Luv u @jessetyler @ justin mikita.

Dans une histoire Instagram, Vergara a partagé deux autres clichés avec ses anciennes co-stars bien-aimées.

Gould et le juge « America’s Got Talent » ont posé pour un doux selfie après le coucher du soleil, tous deux souriants à la caméra. Vergara a tagué son beau-fils à l’écran et a ajouté un autocollant en forme de cœur violet sur le cadre.

Sophie Vergara / Instagram

Sur une autre photo de la cérémonie, Vergara a révélé que Bowen était assis derrière elle dans une élégante robe verte.

Sophie Vergara / Instagram

Plus tôt dans la journée, Ferguson a partagé une photo sur Instagram de lui-même, Bowen et Gould posant pour une photo dans une cabine d’angle. Dans la légende, il a fait allusion au mariage en écrivant : « Se réunir pour une occasion très spéciale !

Bowen a partagé la même image dans son flux, changeant la légende avec « Yay ! Juste… ouais. J’aime ma fausse famille.

Dans la soirée, Ferguson a partagé une photo posant à côté de son mari alors qu’ils enfilaient des costumes bleus coordonnés.

« Soirée entre papas », a-t-il déclaré dans la légende, ajoutant un seul emoji au cœur rouge.

La relation entre Hyland et Adams a commencé en septembre 2017 après s’être rencontrés sur Twitter. Le nouvel hôte de « Love Island USA » a révélé sur « Jimmy Kimmel Live » qu’Adams avait initié la conversation lorsqu’il lui a envoyé un message direct.

En juillet 2019, Adams a posé la question à Hyland dans une proposition romantique sur la plage pendant que le couple était en vacances. Le couple devait initialement se marier le 8 août 2020, mais le mariage a finalement été reporté en raison de la pandémie.

Hyland est apparue AUJOURD’HUI avec Hoda et Jenna pour parler de son nouveau concert d’hébergement, ainsi que de sa relation avec son fiancé de l’époque. Après qu’on lui ait demandé si c’était le coup de foudre avec Adams, elle a répondu: « Un peu, oui. »

« Wells et moi parlions depuis quelques mois, puis lors de notre premier rendez-vous, je me suis dit dans ma tête: » Je vais épouser cet homme « , a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle lui avait révélé cela environ un mois plus tard.

Mais quand Hyland lui a dit, il n’a pas eu de réaction négative. Au lieu de cela, elle a dit qu’il avait répondu: « ‘D’accord, super, quel genre de mariage voulez-vous?' »

Hyland a également révélé le moment où elle savait qu’elle ressentait beaucoup d’affection pour Adams, racontant à Hoda Kotb et Jenna Bush Hager : « Je l’ai en quelque sorte jeté dans la fosse aux lions et pour notre premier rendez-vous, je l’ai emmené la veille des Emmys avec tous de mes co-stars et d’un tas d’autres acteurs, scénaristes et réalisateurs. »

« Nous dansions sur la piste de danse et j’avais une eau dans ma main et mon sac à main dans l’autre et il m’a demandé s’il pouvait tenir mon sac à main pour moi et j’ai reculé dans le SSPT en me disant ‘Pourquoi voudriez-vous tenir mon sac à main ? ? » », se souvient-elle. « Et il était comme ‘Pour que tu puisses danser plus confortablement.’ Et j’étais comme, ‘Je vais épouser ce gars.’

