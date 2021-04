Voir Nicole Kidman et Javier Bardem dans le rôle de Lucy et Desi sur une nouvelle photo

Lucy et Ricky n’ont jamais été aussi belles.

Une nouvelle photo de Nicole Kidman dans le rôle de Lucille Ball et de Javier Bardem dans le rôle de Desi Arnaz dans leur prochain film, «Being the Ricardos», capture les deux lauréats des Oscars s’attaquant aux rôles de premier plan.

Kidman, à gauche, est Lucille Ball en face de Javier Bardem, à droite, dans le rôle de Desi Arnaz. Backgrid

Sur la photo, Kidman, appuyé contre une voiture verte, porte un pantalon jaune, avec un blazer à carreaux et un foulard autour de la tête, tandis que Bardem est vêtue d’un pantalon noir et d’une veste de smoking verte.

Le film, qui sera écrit et réalisé par Aaron Sorkin, suit les événements qui se sont déroulés pendant une semaine de tournage «I Love Lucy».

Ball et Arnaz restent l’un des couples les plus emblématiques de la télévision. Archives de photos CBS / Getty Images

Plus tôt ce mois-ci, Kidman a taquiné le film en publiant une photo d’elle-même sur le plateau devant un panneau indiquant « Ensemble fermé. Pas de médias sociaux. Pas de photos. »

« Actuellement en production », Kidman a sous-titré l’image, ainsi que le hashtag #BeingTheRicardos.

Kidman sait qu’elle a de grandes chaussures à remplir, prenant le rôle d’une légende de la comédie télévisée.

«J’étais comme, ‘Ouais, j’aimerais bien essayer’ ‘, a déclaré Kidman à Variety en janvier. «Avec les paroles d’Aaron et sa direction et Javier … c’est une perspective merveilleuse, vous savez. Mais oui, c’est parti. Essayez. Faites de mon mieux – voyez si je peux le faire. «

La fille de Ball et Arnaz, Lucie Arnaz, a déjà donné le sceau d’approbation au projet.

«Aaron a fait un travail formidable pour donner vie à ces personnages, et ce n’est qu’un petit soupçon», a-t-elle déclaré sur Facebook en janvier. «C’est une petite tranche de vie dans leur voyage. Ce n’est pas toute l’histoire. Ce n’est pas un biopic du berceau à la tombe. C’est un long métrage de deux heures sur ces deux personnes et certaines des choses remarquables qu’elles ont vécues.

Ball et Arnaz, qui se sont mariés en 1940 et ont divorcé en 1960, ont également eu un fils, Desi Arnaz. Jr. L’aîné Arnaz est décédé en 1986 à l’âge de 69 ans, tandis que Ball est décédé en 1989 à 77 ans.

On ne sait pas quand « Being the Ricardos », qui met également en vedette JK Simmons, lauréat d’un Oscar, selon IMDB, sera publié.

