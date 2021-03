Voir Mars balancer par le croissant de lune ce soir

Depuis Perseverance, le rover de la taille d’une voiture, a atterri à la surface de Mars le 18 février, un regain d’intérêt pour la planète rouge a explosé. L’une des questions qui ont été posées ces dernières semaines est: où se trouve-t-il dans le ciel nocturne actuel?

Mars a en fait été un objet nocturne plutôt proéminent pendant plusieurs mois, et en fait, à un moment donné en octobre dernier, c’était le troisième objet le plus brillant du ciel nocturne.

Mais tout cela a changé et la luminosité de Mars a depuis considérablement diminué. Néanmoins, il est toujours facilement visible à l’œil nu et le vendredi soir (19 mars) vous pourrez facilement l’identifier grâce à sa proximité avec notre voisin le plus proche dans l’espace: la lune.

Dans le ciel sud-ouest après le crépuscule du vendredi 19 mars, recherchez le point rougeâtre et moyennement lumineux de Mars brillant de plusieurs largeurs de doigts en bas à droite (ou 3 degrés au nord-ouest céleste) du croissant de lune croissant. Les deux objets apparaîtront ensemble dans le champ de vision de vos jumelles (cercle rouge). Le duo se réunira dans l’ouest après environ 1 heure du matin, heure locale. (Crédit d’image: Nuit étoilée)

À la tombée de la nuit, vendredi soir, regardez à plus de la moitié de l’horizon ouest-sud-ouest. Là, vous verrez un croissant de lune, éclairé à 35%. Et planant juste en bas à droite sera une «étoile» jaune-orange moyennement brillante. Mais ce n’est pas une étoile – c’est Mars, qui continue de s’éloigner de la Terre et par conséquent continue de s’estomper. Et il pourrait être difficile de croire qu’il y a environ 5 mois, il brillait 33 fois plus.

Vendredi, il sera à 246,6 millions de kilomètres (153,3 millions de miles) et brillera à la magnitude +1,2; sur la liste des 21 étoiles les plus brillantes, Mars serait actuellement au 18e rang; tout à fait une descente à partir du début d’octobre 2020, quand elle brillait d’un éclat qui rivalisait avec la brillante planète Jupiter. En termes de taille apparente, le disque de Mars est carrément minuscule; seul un grand télescope amateur est susceptible de montrer des marques sombres.

Cette carte du ciel montre où se situeront la lune et Mars par rapport à la constellation d’Orion, le chasseur, lors de leur approche rapprochée le 19 mars 2021. (Crédit d’image: application SkySafari)

L’écart séparant la lune de Mars équivaudra à environ 3 degrés, ce qui en termes de taille angulaire est légèrement supérieur à la longueur des trois étoiles qui composent la ceinture d’Orion, le chasseur.

Mars 1942 redux



L’orbite de Mars, comme celle de Vénus, a une résonance avec celle de la Terre, bien que moins simple: au moment où la Terre fait le tour du soleil 79 fois, Mars fait près de 42 fois. Ainsi, chaque année terrestre, Mars parcourt un peu plus de la moitié de son orbite autour du soleil. S’il parcourait exactement la moitié, nous passerions sur Mars – c’est-à-dire qu’il y aurait une opposition – tous les deux ans, au même mois et au même endroit. Dans l’état actuel des choses, les oppositions se produisent environ une fois tous les deux ans et environ 50 jours.

Donc en ce moment, Mars répète son comportement d’il y a 79 ans, en 1942. Ce qui est toujours différent, c’est le modèle de ses conjonctions avec le réseau mobile d’autres planètes. Mars est généralement impliqué dans beaucoup plus de conjonctions – ce qui signifie qu’il partage la même longitude céleste et semble s’approcher de près d’un autre objet dans le ciel nocturne – que les planètes plus éloignées parce que son long parcours autour de notre ciel le porte devant elles. .

Mars est actuellement positionné face aux étoiles du Taureau, le taureau. En fait, il oscille à environ 7 degrés en haut à gauche d’une étoile qui est visiblement plus brillante: Aldebaran, qui marque l’œil en colère du taureau. Et en effet, à la fin de mars 1942, Mars avait une conjonction très similaire avec Aldebaran.

Ne confondez pas la planète avec l’étoile! Les deux objets seront d’une couleur orange similaire, mais vendredi soir, Mars sera l’objet le plus sombre et le plus proche de la lune.

Joe Rao est instructeur et conférencier invité au Hayden Planetarium de New York. Il écrit sur l'astronomie pour le magazine d'histoire naturelle, l'Almanach des fermiers et d'autres publications.