Voir l’hommage affectueux de la fête des pères de Katherine Schwarzenegger à la «fille papa» Chris Pratt

Chris Pratt vient de célébrer sa première fête des pères en tant que « fille papa » !

Katherine Schwarzenegger Pratt, qui a accueilli sa fille Lyla Maria avec Pratt en août dernier, a partagé un message affectueux pour la fête des pères sur Instagram dimanche en l’honneur de son mari.

« Bonne fête des pères mon ange amoureux ! Te regarder en tant que père a été l’une des plus grandes joies et te voir devenir une fille papa pour Lyla Maria m’a fait fondre le cœur ! Je suis à nouveau tombée amoureuse de toi », a-t-elle légendé une photo de Pratt portant un t-shirt « girl papa ».

Pratt a également un fils de 8 ans, Jack, issu de son précédent mariage avec l’acteur Anna Faris. Dans son article, Schwarzenegger Pratt a célébré le rôle de son mari en tant que père de ses deux enfants.

« Ces enfants sont bénis de t’avoir comme papa et je suis plus que bénie de te voir en tant que père tous les jours », a-t-elle écrit. « Je vous aime! »

La mère de Schwarzenegger Pratt, Maria Shriver, a également célébré son gendre lors de sa journée spéciale.

« Joyeuse fête des pères Chris », a commenté le contributeur de 45secondes.fr sur la publication Instagram de sa fille.

L’acteur Chad Lowe a également fait part de ses félicitations.

« Aime ça!! Vous êtes tous les deux tellement bénis !! a-t-il écrit dans les commentaires.

Le même jour, Schwarzenegger Pratt en a également profité pour rendre hommage à un autre papa important dans sa vie : son propre père, Arnold Schwarzenegger.

« Je t’aime tellement et je suis tellement reconnaissante pour ton sens de l’humour, tes conseils, ta discipline, tes règles, ton plaisir et ton amour tout au long de ma vie », a-t-elle écrit dans un post Instagram, partageant un joli diaporama de photos de retour elle et son père au fil des ans. « Ce fut une telle joie de vous voir explorer le rôle d’Opa pour la petite Lyla Maria et j’ai hâte d’avoir plus de rires et d’aventures à venir ! nous t’aimons! »

Schwarzenegger Pratt et la star des « Gardiens de la Galaxie » ont accueilli leur premier enfant ensemble en août après s’être mariés en juin 2019.