Voir les premières images de Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City

« Resident Evil », l’une des sagas de jeux vidéo les plus acclamées du genre survival-horror, s’apprête à revenir avec une nouvelle adaptation sur grand écran avec « Welcome to Raccoon City », un film qui promet une histoire plus proche de la source originale , présentant enfin ses premières images officielles.

Cette nouvelle adaptation live action présentera certains des personnages les plus emblématiques de la franchise « Resident Evil » tels que Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Albert Wesker et Jill Valentine, révélant leur apparition dans ce film réalisé par Johannes Roberts, présentant un nouveau histoire loin de la continuité de la saga avec Milla Jovovich.

IGN donne un premier aperçu de l’acteur Avan Jogia dans le rôle de Leon, rejoint par Kaya Scodelario dans le rôle de Claire. La deuxième image présente Tom Hoper dans le rôle d’Albert Wesker, Nathan Dales dans le rôle de Brad Vickers, Hannah John-Kamen dans le rôle de Jill Valentine et Robbie Amell dans le rôle de Chris Redfield, qui commencent leur exploration du mystérieux Spencer Mansion, un lieu qui joue un rôle très important dans les premiers épisodes de jeux vidéo.

Une troisième image nous présenterait Marina Mazepa dans le rôle de Lisa Trevor, une femme qui a subi une monstrueuse transformation et qui est la fille de l’architecte du Spencer Mansion. Dans le jeu, elle a été exposée à un grand nombre d’expériences d’Umbrella Corporation au laboratoire Arklay.

Dans son entretien avec IGN, Johannes Roberts a exprimé son grand amour pour le premier volet de « Resident Evil » avec Jovovich, bien qu’il reconnaisse que sa série n’a jamais réussi à imiter le même sentiment qu’il avait lors de la première expérience de la série de jeux vidéo. , en raison du changement de direction dans son récit.

«Je voulais revenir à l’horreur de tout cela. Je voulais des frayeurs et une atmosphère au lieu de l’action pure. Je pense que les fans du jeu ressentaient la même chose, ils voulaient voir ces personnages et lieux emblématiques et avaient l’impression que le film était plus en phase avec le monde du jeu Resident Evil, c’est donc vraiment pourquoi nous avons choisi cette direction. » « Resident Evil: Welcome to Raccoon City » sortira en salles le 24 novembre.