Voir les photos de Dolly Parton recréant sa couverture « Playboy » de 1978 pour l’anniversaire de son mari Carl Thomas Dean

La couverture Playboy de Dolly Parton en 1978 vient d’être relookée en 2021 par la légende de la musique country elle-même.

Parton célèbre l’anniversaire de #HotGirlSummer et de son mari Carl Thomas Dean avec un cadeau spécial.

En l’honneur de son 79e anniversaire, Parton a mis ses oreilles de lapin et a recréé la couverture emblématique d’il y a 43 ans dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux.

« C’est toujours #HotGirlSummer pour mon mari, Carl », a écrit Parton en légende de la vidéo, ajoutant des vœux d’anniversaire pour son mari de 55 ans.

Regardez Dolly Parton recréer sa couverture Playboy de 1978.

« Vous vous demandez probablement pourquoi je suis habillée comme ça. Eh bien, c’est pour l’anniversaire de mon mari », commence Parton dans la vidéo à ses 5,2 millions de followers sur Twitter.

« Tu te souviens il y a quelque temps, j’ai dit que j’allais poser sur le magazine Playboy quand j’aurais 75 ans ? Eh bien, j’ai 75 ans et ils n’ont plus de magazine, mais mon mari a toujours adoré la couverture originale de Playboy. »

La lauréate de 10 Grammy Awards poursuit en expliquant qu’elle avait une couverture faite « de la nouvelle Dolly », recréant une couverture de Playboy qu’elle avait tournée à l’âge de 32 ans.

Parton et Dean sont mariés depuis 1966.

Parton a expliqué que même après plus d’un demi-siècle d’être ensemble, le couple sait toujours comment garder leur romance vivante.

« J’essayais de penser à quelque chose à faire pour le rendre heureux », dit Parton dans la vidéo. « Il pense toujours que je suis une fille sexy après 57 ans et je ne vais pas essayer de l’en dissuader. »

Elle a plaisanté en disant qu’elle était « une sorte de petite boule de beurre » dans sa précédente couverture de Playboy.

« Eh bien, je suis du fromage à la ficelle maintenant. Mais il pensera probablement que je suis du fromage à la crème, j’espère, » taquina-t-elle avec un clin d’œil.

Le clip se termine par une photo de Parton montrant les couvertures Playboy côte à côte à son mari notoirement privé.

Dean apparaît rarement lors d’événements publics avec le célèbre chanteur et est toujours resté à l’écart des projecteurs. En 2018, Parton a plaisanté en disant que sa vie privée était la clé de leur mariage durable.

« Je plaisante et je ris toujours quand les gens me demandent quelle est la clé de mon long mariage et de mon amour durable », a déclaré Parton. « Je dis toujours ‘Restez parti !’ et il y a beaucoup de vérité à cela. Je voyage beaucoup, mais nous nous apprécions vraiment quand nous sommes ensemble et les petites choses que nous faisons. «

Parton a révélé son intention de recréer sa couverture Playboy en 2020.

Parton a déclaré l’année dernière qu’elle souhaitait faire la couverture du célèbre magazine pour la deuxième fois, pour célébrer sa longue carrière.

« Je n’ai pas l’intention de prendre ma retraite. Je viens d’avoir 74 ans et j’ai l’intention de faire à nouveau la couverture de Playboy Magazine », se disait Parton à l’époque. « Tu vois, j’ai fait le magazine Playboy il y a des années et j’ai pensé que ce serait vraiment fou s’ils voulaient le faire – je ne sais pas s’ils le feront – si je pouvais à nouveau faire la couverture quand j’aurais 75 ans. »

Cependant, quelques semaines seulement après avoir fait les plans, Playboy a annoncé la fin de son magazine imprimé, révélant qu’il publierait désormais exclusivement en ligne.

Il est bon de savoir que Dolly l’a toujours, même après toutes ces années.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.