Voir les frères Manning dans leurs pyjamas se faire gronder par papa Archie dans une publicité du Super Bowl

La rivalité fraternelle entre Eli et Peyton Manning est bien vivante, jusqu’à ce qu’ils se foutent des ballons dans le sous-sol comme un groupe d’adolescents bratty.

Les grands retraités de la NFL s’amusent dans un nouveau spot de Frito-Lay pour le Super Bowl dans lequel ils jouent des versions plus jeunes (nous l’espérons) d’eux-mêmes en pyjama assorti montrant leur compétitivité fraternelle tout en ennuyant leur célèbre père.

L’ancienne star de la NFL, Marshawn Lynch, raconte la publicité dans le prolongement de son spot Frito-Lay «Twas ‘the Night Before Kickoff» diffusé en septembre pour préparer les fans pour la saison.

45secondes.fr a jeté un coup d’œil sur le spot lundi alors que les fans se préparent pour le Super Bowl 55 et les publicités toujours très attendues, lorsque le champion en titre Kansas City Chiefs affrontera les Buccaneers de Tampa Bay le 7 février.

Après avoir décidé de «monter d’un cran» pour se préparer pour le grand match, Lynch présente les «légendes du Super Bowl d’antan».

Peyton et Eli Manning, qui ont quatre titres du Super Bowl entre eux, se voient ensuite montrer des passes en sifflant de près tout en étant assis dans des sacs de haricots.

« Tu t’échauffes encore? » Peyton se moque d’Eli après avoir attrapé une passe difficile.

Eli riposte en lançant un autre coup qui passe au-dessus de la tête de Peyton et dans la cloison sèche.

Cela déclenche un voyage en bas de leur père, l’ancien quart-arrière des New Orleans Saints Archie Manning.

« Hey que fais tu?! » Archie crie dans son peignoir Saints.

« Son idée, papa, il l’a lancée, » dit Peyton en montrant Eli.

« Aller au lit! » Crie Archie.

«Attrape le ballon», se plaint Eli à Peyton. « N’aie pas peur du ballon. »

« Je n’avais pas peur du ballon », affirme Peyton.

La publicité présente également une apparition du légendaire tandem des 49ers de San Francisco, Joe Montana et Jerry Rice, qui partagent des Doritos dans leur cabane dans les arbres lorsqu’un autre Hall of Famer tente de faire échouer la fête – le grand Troy Aikman des Dallas Cowboys.

Il a rapidement dit: « No Cowboys allowed », en référence à la féroce rivalité NFC entre les Niners et les Cowboys dans les années 1980 et 1990.

« Je ne vous ai pas joué au Super Bowl! » Manifestations Aikman.

Les grands des Steelers de Pittsburgh, Jerome Bettis et Terry Bradshaw, se disputent ensuite la réception immaculée, lorsque Franco Harris a attrapé une passe ricochée de Bradshaw lors des séries éliminatoires de 1972 pour l’une des captures les plus célèbres de l’histoire de la NFL. Hall of Famer Deion Sanders, qui a remporté une paire de Super Bowls, fait également une apparition.

Ils se préparent tous pour un Super Bowl qui comprend deux vrais membres du Temple de la renommée au quart-arrière entre le six fois champion du Super Bowl Tom Brady des Bucs et le MVP en titre du Super Bowl Patrick Mahomes des Chiefs. Brady a été présenté dans la précédente publicité Frito-Lay en septembre avec son coéquipier Rob Gronkowski comme une paire d’enfants excités agissant comme si c’était la veille de Noël alors que la saison NFL était sur le point de démarrer.

La publicité Frito-Lay intervient alors que plusieurs grandes marques qui sont généralement des produits de base du Super Bowl, notamment Budweiser, Pepsi, Coke et Audi, ont décidé de rester à l’écart du grand jeu pendant la pandémie pour diverses raisons.