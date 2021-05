Voir le premier teaser de «  The Tomorrow War  », un nouveau thriller de science-fiction à venir sur Amazon Prime

Amazon Prime a sorti la première bande-annonce de son nouveau thriller d’action de science-fiction original, « The Tomorrow War » avec Chris Pratt et nous en sommes maintenant officiellement très enthousiasmés.

Selon le texte officiel, le monde est stupéfait lorsqu’un groupe de voyageurs du temps arrive à partir de l’année 2051 pour délivrer un message urgent, que 30 ans dans le futur, l’humanité est en train de perdre une guerre mondiale contre une espèce extraterrestre mortelle.

Le seul espoir de survie est que les soldats et les civils du présent soient transportés dans le futur et se joignent au combat. Parmi les personnes recrutées se trouve le professeur de lycée et père de famille Dan Forester. Déterminé à sauver le monde pour sa jeune fille, Dan fait équipe avec un brillant scientifique (le curieusement nommé Romeo Command) et son ancien père, Slade, dans une quête désespérée pour réécrire le destin de la planète.

Rejoindre Pratt, que nous connaissons de l’univers Marvel Comics, est Yvonne Strahovski, qui est apparue dans « The Handmaiden’s Tale », « Dexter » et « The Predator » entre autres et JK Simmons, qui a certainement vu une chose ou deux, apparaître dans l’univers DC et Marvel, « La La Land » et le « Counterpart » largement sous-estimé.

Transporter les gens du passé vers le futur pour sauver l’humanité était l’intrigue du thriller de science-fiction non-terrible de la fin des années 80, « Millennium », avec Kris Kristofferson et Cheryl Ladd, mais ils n’ont certainement jamais été confrontés à une invasion extraterrestre.

Initialement prévus pour une sortie en salles par Paramount Pictures, les droits de distribution ont été acquis par Amazon Studios, en raison de la pandémie COVID-19. C’est également le premier film que Chris Pratt produira de manière exécutive. Il est écrit par Zach Dean, qui n’a pas encore vraiment fait une brèche dans le genre de science-fiction, mais il est réalisé par Chris McKay, qui nous a donné les deux brillants films « Lego Batman ».

Dans d’autres nouvelles de science-fiction, Sissy Spacek et Ed O’Neill ont été choisis dans les rôles principaux de la prochaine série Amazon « Lightyears » selon à la variété . L’émission suivra Irene (Spacek) et Franklin (O’Neill) York, un couple qui a découvert il y a des années une chambre enterrée dans leur arrière-cour qui mène inexplicablement à une étrange planète déserte. Cela semble intriguant.

Plus d’actualités sur Amazon, la photographie principale s’est terminée sur la saison 2 de « Upload » – une comédie noire / drame romantique incroyablement brillante sur le thème du cauchemar technologique, qui si vous n’avez pas regardé la première saison de, allez-y et faites-le immédiatement. Star Robbie Amell a publié un message sur Instagram avec le casting de la série, mais on ne sait pas encore quand la deuxième saison sera diffusée.

Pour terminer, Date limite rapporte que le thriller de science-fiction 2018 de Leigh Whannell, « Upgrade », fait l’objet d’un suivi de la série télévisée, qui si vous avez vu le film, vous conviendrez que sur mesure pour un spin-off TV. Se déroulant dans un proche avenir, il suit un type technophobe, au foyer, dont la vie est bouleversée lorsque sa voiture autonome est piratée et s’écrase, tuant sa femme et le paralysant définitivement. L’incompétence de la police aboutit à une tentative de suicide ratée, mais il a offert la possibilité de se faire implanter une puce ultra-avancée dans son cerveau, avec sa propre personnalité qui lui permet non seulement de marcher à nouveau, mais quand il laisse la puce se remplir. contrôle, il peut faire toutes sortes de choses vraiment cool, y compris se battre avec super-vitesse et super-force.

Le film mettait en vedette Logan Marshall-Green, que vous reconnaîtrez peut-être à la décevante préquelle « Alien » « Prometheus », mais nous sommes vraiment enthousiasmés par le potentiel que cette émission pourrait avoir. Et si vous n’avez pas vu le film, allez le regarder.

