Voir le message joyeux de la star de la WWE après qu’il se soit cassé le cou dans un accident anormal

Une star de la WWE est de bonne humeur après s’être cassé le cou lors d’une chute accidentelle et alarmante lors d’un match de catch vendredi.

Ettore Ewen, connu professionnellement sous le nom de Big E, a partagé une vidéo sur Twitter plus tard dans la soirée avec une mise à jour déchiquetée après avoir été blessé pendant « WWE SmackDown! »

Dans le court clip de 30 secondes, Big E semblait allongé dans un lit d’hôpital portant une minerve épaisse. Malgré sa situation, il a délivré un message sincère et positif.

« Je ne saurais trop vous remercier toutes, belles personnes, pour toute votre inquiétude et vos messages. C’est très réconfortant », a-t-il déclaré. « Je peux bouger tous mes doigts, tu vois ça, c’est bien, c’est toujours une bonne chose. La force se sent bien, mais malheureusement en ce moment, ils me disent que mon cou est cassé, alors voilà. Mais encore une fois, merci à tous.

Pour terminer son message, Big E a souligné ce qu’il ressentait sur le moment, assurant aux fans qu’il allait bien.

« Je vais bien. Je vais bien », a-t-il déclaré. « Ne t’inquiète pas. Va te coucher. Ne t’inquiète pas pour moi, mais pour de vrai, merci. Je vous apprécie tous, pour de vrai.

Vendredi, Sports Illustrated a rapporté que l’accident s’était produit lors du match d’ouverture de « WWE Smackdown! » entre Big E et Kofi Kingston contre Sheamus et Ridge Holland. Le match a eu lieu à la Legacy Arena de Birmingham, en Alabama.

C’est Holland qui a exécuté le suplex – un mouvement qui soulève l’adversaire et le claque sur le dos – sur Big E à l’extérieur du ring, mais plutôt que d’atterrir sur le dos, il a frappé le sol sur le sommet de sa tête. Le lutteur est resté immobile pendant des minutes pendant que le personnel médical s’occupait de lui avant d’être emmené sur une civière.

Les fans de Big E et d’autres lutteurs professionnels ont partagé leurs meilleurs vœux avec lui après l’incident, répondant à son tweet avec leurs mots de soutien.

« Tu as ça mon frère, » a écrit Matthew Rehwoldt, une ancienne star de la WWE qui a joué sous le nom d’Aiden English. « Bien récupérer ! »

Mercedes Varnado, connue professionnellement sous le nom de Sasha Banks, a écrit« Nous t’aimons Big E. »

« Tellement bon de voir ça de ta part. Je suis tellement désolé que ce soit arrivé ! » un ventilateur tweeté. « Cela avait l’air horrible, et je suis sûr que c’est douloureux, avec beaucoup d’inquiétudes. Tu es fort comme l’enfer mec, et tu donnes un coup de pied à un—. Vous avez le monde qui vous soutient. Vous avez ceci.

Un autre fan a écrit« Maintenant que je vois que vous pouvez parler, bouger vos doigts et ressentir une force normale, je PEUX pouvoir m’endormir. »

« Mais nous continuerons à nous inquiéter et à nous soucier de vous, Big E », ont-ils ajouté. « J’espère qu’il n’y a pas de gros problème avec votre cou et que vous pourrez vous rétablir assez tôt et revenir. Nous t’aimons, grand homme.

