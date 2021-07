Voir la transformation étonnante de maman Dejah Hall après avoir vaincu les dépendances à la méthamphétamine et à l’héroïne

La dépendance aux drogues dures comme l’héroïne et la méthamphétamine devient extrêmement courante en Amérique, et plus encore chaque année.

Au cours des cinq dernières années, plusieurs personnes que je connaissais ou avec lesquelles j’ai travaillé sont décédées d’une overdose. Alors que je pensais que cela semblait n’être qu’une coïncidence, il s’avère que cela se produit dans tout le pays.

Selon l’Enquête nationale sur la consommation de drogues et la santé, des millions d’Américains se sont battus contre la toxicomanie au cours de l’année 2019. Les chiffres sont stupéfiants et les chances sont faibles.

Cependant, en 2017, une mère de 26 ans de l’Arizona a courageusement parlé au monde de sa dépendance ainsi que de son cheminement vers la sobriété.

Quatre ans après avoir vaincu sa dépendance à la méthamphétamine et à l’héroïne, Dejah Hall a publié une photo Facebook inspirante qui est devenue virale.

« Aujourd’hui marque 4 ans d’absence d’héroïne et de méthamphétamine… En haut à gauche, je suis en pleine dépendance », a-t-elle écrit. « J’étais un très mauvais utilisateur d’IV et, comme la plupart, j’ai progressivement empiré. En bas à gauche, c’est moi le jour où j’ai été arrêté le 06/12/12 et comme par hasard le jour où je me suis finalement rendu à Dieu !

Alors que le monde devenait de plus en plus curieux d’entendre son histoire, Hall a été interviewé par plusieurs médias.

Dans une interview à l’époque, elle a déclaré : « Mon grand-père était assis dans son fauteuil roulant, et il m’a regardé et m’a dit : ‘Tu me fais mal, Dejah.’ Je suis allé aux toilettes, je me suis regardé et j’ai vraiment regardé qui j’étais devenu. Cette personne dégoûtante qui avait besoin de continuer à se mettre ces médicaments dans les veines parce que je ne pouvais pas fonctionner. »

Peu de temps après, elle a promis de nettoyer son acte après avoir été arrêtée pour délit de drogue. Alors qu’elle a déclaré qu’elle pouvait encore obtenir de la drogue en prison, Hall a décidé d’arrêter la dinde froide et de ne jamais regarder en arrière.

Après sa sortie de prison, elle a obtenu un baccalauréat pour devenir ministre des prisons et est également devenue maman de deux enfants.

Elle prétend avoir subi une transformation à la fois physique et spirituelle et avoir trouvé Dieu en prison.

En s’exprimant, Hall a déclaré: « J’étais athée avant de venir à Christ… Je savais que seul un pouvoir surnaturel me tirerait de l’enfer imminent qui approchait. La religion ne m’a pas sauvé, ma relation avec Jésus-Christ m’a sauvé et c’est la chose la plus importante dans tout cela.

Depuis que son message est devenu viral, Hall a reçu tout un tourbillon de commentaires négatifs et positifs. Alors que les négatifs lui ont causé une certaine douleur émotionnelle, Hall sait que cela en valait la peine car elle a pu inspirer les autres.

Interrogée sur les conseils qu’elle donnerait à d’autres qui essaient de se débarrasser de la dépendance, elle a déclaré: « Demandez de l’aide, allez à l’église, affrontez vos démons un par un, rendez-vous à une réunion de Narcotiques Anonymes ou des Alcooliques Anonymes, trouvez un parrain, travaillez vos pas et ne vous abandonnez jamais. Le pardon de nous-mêmes est essentiel dans notre processus de rétablissement.

Le rétablissement de Hall a été absolument étonnant et ses photos avant/après la drogue sont presque méconnaissables.

La sobriété et le rétablissement de la toxicomanie sont possibles, et Dejah Hall veut que tous ceux qui luttent contre la toxicomanie sachent qu’il y a de l’espoir.

