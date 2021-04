Voir la «  Super Lune Rose  » de 2021 briller dans ces superbes photos

La Super Lune Rose est vue au-dessus de Stonehenge à Amesbury, en Angleterre, tôt le matin du 27 avril 2021. (Crédit d’image: Finnbarr Webster / Getty Images)

La pleine lune d’avril, appelée la «super lune rose», a séduit les observateurs du ciel lundi 26 avril alors qu’elle brillait dans le ciel nocturne.

La Super Lune Rose s’est levée lundi soir et a atteint sa phase complète à 23 h 32 HAE (03 h 32 GMT le mardi 27 avril), illuminant le ciel de sa grande lueur brillante jusqu’à l’aube de mardi. Des observateurs du ciel du monde entier, de l’Italie à l’Angleterre et aux États-Unis, ont capturé une vue imprenable sur la supermoon rose, qui est la première des deux seules « supermoons » en 2021 – selon à qui vous le demandez.

Une super lune se produit lorsqu’une pleine lune coïncide approximativement avec le périgée de la lune, ou le point de son orbite elliptique où elle est la plus proche de la Terre. Cela fait apparaître la lune jusqu’à 14% plus grande et 30% plus lumineuse que lorsqu’elle est la plus éloignée de la Terre. Mais à quel point le périgée doit être proche du moment exact de la pleine phase de la lune est sujet à débat; « supermoon » n’est pas un terme technique utilisé par les astronomes. Alors que certains disent que la pleine lune de mars était la première super lune de 2021, d’autres disent que la pleine lune un peu plus proche d’avril est la première.

Bien que la Super Pink Moon ait peut-être semblé plus grande dans le ciel, sa couleur n’était pas différente de celle habituelle. Son surnom « rose » reconnaît le phlox sauvage, qui est l’une des premières fleurs à fleurir au printemps.

Image 1 sur 2 Le navire russe de ravitaillement Progress 75 quitte la Station spatiale internationale, rempli de déchets, alors que la Super Pink Moon brille en arrière-plan, le 27 avril 2021. (Crédit d’image: NASA) Image 2 sur 2 La Super Lune Rose du 26 avril 2021 est vue depuis la Station spatiale internationale, alors qu’elle tournait autour de 430 kilomètres au-dessus du sud de l’océan Indien. (Crédit d’image: NASA)

Les astronautes de la Station spatiale internationale ont capturé une vue imprenable sur la Super Lune rose depuis l’orbite.

Sur une photo, prise environ 19 heures après que la lune ait atteint sa pleine phase, la lune qui n’était plus pleine a « photobombé » un vaisseau cargo au départ. Le véhicule de ravitaillement de fret russe Progress 75 non équipé s’est détaché de la gare le mardi 27 avril à 19 h 11 HAE (23 h 11 GMT).

Image 1 sur 3 L’astrophysicien Gianluca Masi du Virtual Telescope Project a capturé cette vue de la Super Lune Rose à Rome, en Italie, vers 20h30, heure locale, le 26 avril 2021. (Crédit d’image: Gracieuseté de Gianluca Masi / Virtual Telescope Project) Image 2 sur 3 L’astrophysicien Gianluca Masi du Virtual Telescope Project a capturé cette vue de la Super Lune Rose à Rome, en Italie, vers 20h30, heure locale, le 26 avril 2021. (Crédit d’image: Gracieuseté de Gianluca Masi / Virtual Telescope Project) Image 3 sur 3 L’astrophysicien Gianluca Masi du Virtual Telescope Project a capturé cette vue de la Super Lune Rose à Rome, en Italie, vers 20h30, heure locale, le 26 avril 2021. (Crédit d’image: Gracieuseté de Gianluca Masi / Virtual Telescope Project)

Le projet de télescope virtuel, dirigé par l’astrophysicien Gianluca Masi, a partagé des photos de la Super Lune rose lundi soir depuis Rome, en Italie.

Malgré une certaine couverture nuageuse, Masi a capturé des images de la pleine lune vers 20h30 heure locale (14h30 HAE). La lune est apparue grande et brillante dans le ciel nocturne au-dessus de Rome après le coucher du soleil.

Image 1 sur 2 La Super Lune Rose se lève dans le ciel nocturne au-dessus de Glastonbury, en Angleterre, le 26 avril 2021. (Crédit d’image: Finnbarr Webster / Getty Images) Image 2 sur 2 La Super Lune Rose est vue au-dessus de Stonehenge à Amesbury, en Angleterre, tôt le matin du 27 avril 2021. (Crédit d’image: Finnbarr Webster / Getty Images)

Les observateurs du ciel en Angleterre ont également assisté à la pleine lune d’avril du lundi soir au mardi matin. Un observateur a capturé une vue imprenable sur la super lune rose à Glastonbury alors que les parapentes volaient devant la pleine lune s’élevant dans le ciel lundi soir.

Un autre observateur a photographié la pleine lune tôt mardi matin alors qu’elle plongeait derrière Stonehenge à Amesbury, à peu près au même moment où la lune atteignait son apogée.

La Super Lune Rose se lève au-dessus de la ligne d’horizon de Manhattan le 26 avril 2021. (Crédit d’image: Angela Weiss / AFP / Getty Images)

La Super Pink Moon a également été capturée sur les toits de Manhattan, à New York, lundi soir. Les observateurs du ciel ont observé la pleine lune alors qu’elle se levait au-dessus de la ville. À New York, le lever de la lune s’est produit lundi à 19h24, heure locale, selon l’heure et la date.

Une vue de la Super Pink Moon au-dessus de Manhattan et du One World Trade Center à New York le 26 avril 2021, à partir de Jersey City, New Jersey. (Crédit d’image: Gary Hershorn / Getty Images)

La Lune rose apparaîtra pleine dans le ciel aux observateurs occasionnels jusqu’au mercredi 28 avril. Lorsque la lune a atteint sa phase la plus pleine lundi soir, elle était à environ 357 378 kilomètres de la Terre, ce qui est environ 8% plus proche que la distance moyenne de la pleine lune (240000 miles ou 384 400 km).

Si vous avez raté la super lune d’avril, la prochaine aura lieu le 26 mai, lorsque la lune sera un peu plus proche de la Terre et donc légèrement plus grande.

