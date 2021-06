Voir la « Super Flower Blood Moon » depuis l’orbite comme seuls les astronautes pourraient le faire (photos)

Les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) ont eu une vue spectaculaire de l’éclipse lunaire de mai depuis l’orbite. Des images de la NASA montrent la lune partiellement masquée par l’ombre de la Terre, avec des parties de l’ISS visibles au premier plan. À un moment donné, les astronautes ont pu voir l’éclipse partielle se croiser avec l’horizon de la Terre.

Malheureusement, les astronautes de l’ISS n’ont pas pu voir l’éclipse complète de cinq heures le 25 mai, ni la « lune de sang » devenir rouge pendant la phase totale de l’éclipse lunaire, qui a duré environ 15 minutes. La Terre a obscurci leur vue à ce moment charnière, a déclaré Dan Huot, porte-parole de la NASA au Johnson Space Center à Houston, dans un e-mail.

Certains téléspectateurs sur Terre, cependant, ont pu voir la « lune de sang » – également connue sous le nom de Super Flower Blood Moon car elle coïncidait avec une super lune et la pleine lune de fleurs de mai. Parce que la Lune Fleur s’est produite lorsque la Lune était proche du périgée, le point le plus proche de la Terre sur son orbite elliptique, elle est apparue légèrement plus grande que la moyenne, un phénomène appelé officieusement une « super lune ».

Image 1 sur 3 À un moment donné, l’éclipse lunaire partielle du 26 mai 2021 a croisé l’horizon de la Terre du point de vue des astronautes de la Station spatiale internationale. (Crédit image : NASA) Image 2 sur 3 Une vue d’une éclipse lunaire partielle vue depuis la Station spatiale internationale, le 26 mai 2021. (Crédit image : NASA) Image 3 sur 3 Une vue de la pleine lune depuis l’espace, avant l’éclipse lunaire « Super Flower Blood Moon », le 26 mai 2021. (Crédit image : NASA)

L’éclipse complète était visible depuis la partie occidentale des Amériques, les îles de l’océan Pacifique, toute l’Australie et certaines parties de l’Asie orientale. Pendant la totalité, qui se produit lorsque la lune traverse l’ombre intérieure sombre de la Terre connue sous le nom d’ombre, la lune est apparue rouge. Cela se produit parce que la lune reflète la lumière de chaque lever et coucher de soleil sur Terre tandis que l’atmosphère de notre monde filtre la lumière bleue, selon la NASA.

Bien que les astronautes de l’ISS n’aient pas pu voir la lune rouge, ils ont eu deux chances de voir l’éclipse partielle, a déclaré Huot. L’éclipse partielle était visible depuis la station spatiale vers 7h02 HAE (1102 GMT), moins de 10 minutes avant le début de la totalité. Les astronautes ont eu une deuxième opportunité d’observation à 8h36 HAE (12h36 GMT), environ 15 minutes avant la fin de l’éclipse partielle alors que la lune émergeait de l’ombre de la Terre. Pendant les deux vues, l’ISS était au-dessus de l’Atlantique sud.

L’ISS, qui orbite autour de la Terre à une altitude d’environ 248 miles (400 kilomètres) et à une vitesse d’environ 17 500 mph (28 000 km/h), effectue un tour du monde environ toutes les 90 minutes. Cela signifie que l’équipage à bord connaîtra environ 16 levers et couchers de lune chaque jour, ainsi que 16 levers et couchers de soleil.

