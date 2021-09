Voir la star de ‘SNL’ Chloe Fineman faire son impression de Julianne Moore … pour Julianne Moore

Que disent-ils du fait que l’imitation est la forme la plus sincère de flatterie ?

La star de « Saturday Night Live » Chloe Fineman a fait son impression de Julianne Moore pour nul autre que Moore elle-même tandis que Fineman est apparue dans l’épisode de mercredi de « The Ellen DeGeneres Show ».

DeGeneres interrogeait Fineman sur l’impression lorsque Moore est entré en scène.

« Je le ferai devant vous après vous avoir rencontré pour la première fois », a déclaré Fineman. « Je fais un truc. Est-ce que cette Julianne Moore rit ou pleure ? »

Moore semble certainement aimer l’impression que Fineman a d’elle. Michael Rozman / Warner Bros.

Elle a ensuite fait une prise de vue précise de Moore en train de rire. Ou pleurer. Nous ne sommes pas sûrs. Nous savons juste que c’est drôle parce qu’elle la montrait faire un bruit fort et inhaler pendant qu’elle plaçait sa main gauche sur son front. L’impression de gangbusters a fait rire le public et Moore.

« Je l’aime! » dit Moore. « C’est incroyable! »

Moore, Fineman et DeGeneres ont tous ri après que Fineman ait éclaté son impression gagnante de Moore. Michael Rozman / Warner Bros.

Les deux se sont ensuite réunis pour faire l’impression en même temps, pour le plus grand plaisir de la foule, tandis que Moore avait l’air extrêmement ravi que Fineman ait capturé son essence.

Fineman n’en avait pas fini là, cependant. Elle a également montré ses talents en imitant Reese Witherspoon, Britney Spears (qu’elle a déjà partagé), Jennifer Coolidge et Frances McDormand.

Fineman, qui a d’abord haussé les sourcils avec une impression étonnante de Drew Barrymore, a développé une réputation d’imitateur de célébrités incontournable depuis qu’il a rejoint « Saturday Night Live » en 2019.

En décembre dernier sur « The Tonight Show », elle avait Jimmy Fallon en points de suture lorsqu’elle a lu « Twas the Night Before Christmas » dans les voix de Witherspoon, Barrymore, Margaret Thatcher, Nicole Kidman, Phoebe Waller-Bridge, Timothée Chalamet et Meryl Streep .

