Voir la saison 2 : date de sortie, distribution, bande-annonce et dernières mises à jour

Apple TV+ a été créée il y a deux ans grâce au drame de science-fiction See de Steven Knight. See est un roman dystopique qui se déroule dans un monde qui a anéanti la majeure partie de l’humanité par un virus.

Bien qu’elle ne soit pas aussi innovante que ses rivales lors de sa première saison, la série bourrée d’action présentait néanmoins des valeurs de production incroyables, les excellentes performances d’Alfre Woodard en tant que Paris, et Jason Momoa comme Baba Voss (aucun lien avec les gens de l’eau en bouteille – du moins pas encore).

Après avoir battu Jerlamarel (« Joshua Henry »), un aveugle qui engendrait Kofun et d’autres enfants voyants parce qu’il se croyait un sauveur du monde, Baba Voss (non. Vous ne pouvez pas simplement l’appeler « Baba » ) a été réuni (Archie Madekwe).

Jerlamarel a présenté le général Edo Voss, la sœur cadette de Kofun, Haniwa à Haniwa (Nesta) en premier. Dans la série, une finale, Maghera (Hera Hilmar), est revenue aux côtés de sa sœur Queen Kane, qui était la reine de la masturbation par la prière.

Bande-annonce de la saison 2

Dave Bautista, qui incarne Edo Voss, le frère de Baba Voss (et la seule personne autorisée à omettre le « Voss » dans « Baba Voss »), rejoint l’ensemble intrigant pour la saison deux. Edo a dû kidnapper Haniwa. Il doit y avoir des conflits familiaux non résolus. Dave Bautista aborde cette question dans cette featurette exclusive.

Baba Voss était auparavant confronté à un adversaire égoïste qui croyait que voir les gens pouvait être restauré. Edo Voss, un aveugle comme la majorité de la population de See, semble tout aussi passionné par cette tâche.

(L’embauche d’interprètes aveugles et malvoyants, ainsi que les conseils attentifs de Joe Strechay, aident à réduire cette obsession de la vue.

Est-ce pour cela qu’il a ramené sa belle-fille dans son château ? Pendant que nous sommes sur le sujet, Baba se réfère toujours à Edo et à son père comme anonymes. Vous pouvez vous attendre à plus d’action de Momoa et de maniement de l’épée dans la featurette. Maghera est désormais la co-dirigeante de Kanzua, ce qui est une bonne chose puisque la reine Kane sait certainement partager.