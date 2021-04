Voir la première bande-annonce de «  Stowaway  », le dernier film de science-fiction de Netflix

Le dernier film de science-fiction de Netflix « Stowaway » a enfin une bande-annonce.

Selon la description officielle, « lors d’une mission dirigée vers Mars, un passager clandestin involontaire cause accidentellement de graves dommages aux systèmes de survie du vaisseau spatial. Face à la diminution des ressources et à une issue potentiellement fatale, l’équipage est obligé de prendre une décision impossible. »

Le passager clandestin involontaire semble être un ingénieur système, joué par Shamier Anderson, qui semble avoir le choc de sa vie lorsqu’il est découvert inconscient dans un vide sanitaire et ne se rend pas compte qu’il était à bord lorsque le vaisseau spatial a été lancé et a commencé sa mission de deux ans. .

Les systèmes de survie endommagés ne peuvent pas prendre en charge l’ensemble de l’équipage lors d’une mission de deux ans sur Mars dans « Stowaway » (Crédit d’image: Netflix)

Cependant, le système de survie a été irrémédiablement endommagé et il n’y a que suffisamment d’oxygène pour trois personnes – et non pour un équipage de quatre, car ils semblent s’être retrouvés de manière inattendue. Ce qui suit semble être l’histoire de leur lutte pour survivre.

Rejoindre Anderson est Anna Kendrick, le vétéran de la science-fiction Daniel Dae Kim, Shamier Anderson et l’impressionnant Toni Collette. Il est réalisé par Joe Penna et semble avoir une conception de production de haute qualité.

Selon à IMDb , le scénario a été écrit avant le premier long métrage respectable de Penna « Arctic » et ce film était à l’origine destiné à être tourné sur Mars et connecté à « Stowaway », mais le décor a été changé une fois « Le Martien « a commencé la production.

Netflix produit des films originaux à succès, certains sont atroces et d’autres méritent des nominations aux Oscars, mais nous sommes des éponges pour la science-fiction, donc nous accueillons toujours plus. De plus, cela a un casting respectable et une histoire originale.

« Stowaway » sortira sur Netflix le 22 avril.

