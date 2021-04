Voir la première bande-annonce de la nouvelle version de Steven Spielberg sur «  West Side Story  »

L’histoire d’amour de Tony et Maria revient sur grand écran 60 ans après le premier hit de «West Side Story», et maintenant les fans du drame musical romantique et tragique ont enfin un aperçu de la nouvelle production.

La première bande-annonce de la version de Steven Spielberg de l’histoire a été diffusée lors de la télédiffusion des Oscars dimanche soir, révélant une nouvelle distribution et un classique durable.

Le clip d’une minute et demie s’ouvre alors qu’un nouveau jour se lève au milieu des années 1950 à New York, une ville à la fois créée et divisée par sa diversité culturelle, avec des douleurs grandissantes qui se déroulent entre des gangs de rue rivaux.

C’est dans cette toile de fond que deux amants étoilés se retrouvent, unissant leurs coeurs pendant que leurs gangs respectifs, les Jets et les Sharks, se préparent à se déchirer.

L’histoire d’amour tragique de Tony et Maria revient sur grand écran. Studios du XXe siècle / YouTube

Ansel Elgort (Tony) et Rachel Zegler (María) jouent les rôles principaux dans la production de Spielberg, qui comprend également Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Josh Andrés Rivera (Chino) et Ana Isabelle (Rosalía) ).

Les tensions montent entre les rivaux dans « West Side Story ». Studios du XXe siècle / YouTube

Le film met également en vedette un visage familier que tout fan connaîtrait du film de 1961 qui l’a précédé. Rita Moreno, qui a joué la jeune Anita dans l’original, revient à 89 ans pour jouer un propriétaire de magasin nommé Valentina, qui emploie Tony.

Mais ce n’est pas tout ce que Moreno ajoute au nouveau film.

Rita Moreno revient pour la version 2021 de « West Side Story ». Studios du XXe siècle / YouTube

Pendant que la bande-annonce joue, on peut l’entendre chanter «Somewhere (There a Place for Us)» de Leonard Bernstein et Stephen Sondheim.

Les deux films sont basés sur la comédie musicale de Broadway de 1957 du même nom par Arthur Laurents, dont l’histoire a été fortement inspirée par la pièce de William Shakespeare «Roméo et Juliette».

Mais ce n’est pas tout ce qui a inspiré Spielberg.

Après le tournage terminé sur le film, le célèbre réalisateur de 74 ans a attribué à la ville elle-même un rôle important dans la production.

«Nous avons filmé ‘West Side Story’ dans tout New York, de Flatbush à Fort Tryon Park», a-t-il écrit dans une lettre ouverte à l’époque. « La ville nous a prêté sa beauté et son énergie, et nous nous sommes profondément inspirés de son esprit grandiose, multiculturel et aux multiples facettes. »

« West Side Story » devrait sortir en salles en décembre.