Voir la bande-annonce de la saison 2 : Jason Momoa Vs. Dave Bautista sur Apple TV+ en août

Bonne nouvelle pour les fans de la série de science-fiction dirigée par Jason Momoa sur Apple TV+, Voir, car la deuxième saison à venir de l’émission a maintenant été révélée pour commencer le vendredi 27 août, avec une troisième saison également confirmée comme étant en développement. Une bande-annonce récemment publiée pour la deuxième saison taquine beaucoup plus le regard renfrogné de Momoa alors qu’il se fraie un chemin dans ce monde post-apocalyptique sombre.

À partir du début du XXIe siècle, Voir présente au public un monde qui a été ravagé par un virus qui a anéanti tout sauf deux millions d’humains. Les survivants ayant perdu la vue. La série reprend des siècles plus tard, où la société a trouvé de nouvelles façons d’interagir, de construire, de chasser et de survivre sans vision. Dans les montagnes, Baba Voss (Jason Momoa), le chef de la tribu des Alkenny, accueille et épouse une femme enceinte, Maghra, qui vient chercher refuge dans les Alkenny.

Cependant, le père biologique, Jerlamarel, est un hors-la-loi recherché par la reine de la dynastie Kane du barrage de Kanzua pour l’hérésie d’être « voyant » (ce qui signifie qu’il peut voir). La nouvelle se répandit rapidement que Jerlamarel engendrait des enfants, provoquant une chasse aux sorcières pour Jerlamarel et sa progéniture, forçant Baba Voss à protéger sa famille et sa tribu contre l’armée de la reine.

On ne sait pas grand-chose sur la direction de la deuxième saison, mais la bande-annonce offre quelques indices, le grand Baba Voss prenant d’assaut un nouveau territoire pour affronter un vieil ennemi, son frère. Le casting de la saison 2 met en vedette les stars de retour Jason Momoa (Aquaman) et Alfre Woodard (La cage de Luke de Marvel) comme Baba Voss et Paris, respectivement, la deuxième série devant également présenter Dave Bautista (Gardiens de la Galaxie, Dune) comme Edo Voss. Le reste de l’ensemble sera composé de Hera Hilmar, Sylvia Hoeks, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Yadira Guevara-Prip, Eden Epstein, Tom Mison, Hoon Lee, Olivia Cheng, David Hewlett et Tamara Tunie.

Voir a été renouvelé pour une deuxième saison peu de temps après la première de la première saison et a commencé à tourner en février 2020. Cependant, tout comme le reste de l’industrie du divertissement, la production a connu des retards et des revers avant de s’arrêter définitivement en mars situation mondiale actuelle. Le tournage a finalement repris en octobre 2020 et s’est terminé en mars de cette année.

La première saison de Voir a rencontré une réponse résolument mitigée de la part des critiques, dont beaucoup ont estimé que le spectacle reposait trop sur le gore et était beaucoup trop laborieux. Le spectacle a clairement été populaire auprès du public, beaucoup étant sans aucun doute extrêmement excités de voir le duo costaud de Momoa et Bautista s’affronter à l’écran.

Voir est loin d’être le seul projet à l’horizon pour Jason Momoa, l’acteur extrêmement populaire se préparant à reprendre le rôle de DC Aquaman dans la suite à venir, dont le titre a récemment été révélé être Aquaman et le Royaume Perdu. Momoa devrait s’éloigner des super-héros et jouer un rôle beaucoup plus populaire pour le thriller de vengeance de Netflix, Sweet Girl, dont la sortie est prévue le 20 août 2021.

Août s’annonce bien pour Jason Momoa fans, avec la deuxième saison de Voir prévu pour la première sur Apple TV+ le 27 août 2021.