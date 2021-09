Voir la 1ère photo du nouveau bébé de Dylan Dreyer — et entendre son nouveau surnom !

AUJOURD’HUI, le météorologue Dylan Dreyer et son mari, Brian Fichera, sont officiellement les parents de trois enfants et nous avons un premier aperçu de leur dernier ajout.

Fichera a jailli du nouveau bébé – et de sa femme – dans un nouveau post Instagram partageant la première photo du petit Russell James.

« Les gars, c’est notre fils Russell James Fichera », a écrit Fichera en légende du cliché qui montre un Dylan masqué profitant d’un moment peau à peau avec le nouveau-né.

Il semble que la famille ait déjà inventé un surnom pour leur nouveau membre.

Fichera a poursuivi: « Rusty a réussi à accélérer l’immense amour et la joie dans le monde 6 semaines plus tôt que prévu. Sa mère, @dylandreyernbc est déjà allée au-delà de ce que je pensais être possible qu’un être humain puisse faire pour l’amener en toute sécurité dans ce monde. Je suis avec admiration et amour. Merci pour tous vos vœux et votre soutien. »

Le petit garçon s’appelle Russell, d’après le père de Brian et James, d’après celui de Dylan. Il rejoint les grands frères Calvin Bradley, 4 ans, et Oliver George, 20 mois.

La co-présentatrice de la 3e heure de 45secondes.fr a révélé en mai qu’elle et Brian attendaient un bébé en novembre et ont découvert plus tard le sexe du bébé lors d’une révélation à l’antenne. Mardi, Dylan a partagé que ses eaux s’étaient rompues six semaines plus tôt et que leur petit gars devait arriver cette semaine.

« Mon eau s’est cassée dimanche soir et j’ai été suspendue à l’hôpital. Notre petit gars a hâte de sortir et de nous rencontrer! » elle a sous-titré un selfie de lit d’hôpital sur Instagram.

Dylan a déjà déclaré franchement qu’elle et son mari avaient eu du mal à concevoir leur troisième fils en raison d’une infertilité secondaire. La maladie, qui touche environ 10 % des couples, entraîne des difficultés à concevoir après une grossesse antérieure. Dylan a d’abord révélé qu’elle avait traité la maladie après la naissance de Calvin. En 2019, elle a fait une fausse couche, puis a donné naissance à Oliver.

« Quand nous nous sommes mariés pour la première fois, nous pensions peut-être qu’un jour nous aurions des enfants », a expliqué Dylan plus tôt cette année. « Mais ensuite, nous sommes devenus obsédés par eux… Vous réalisez simplement que ce sont les meilleures choses au monde. »

