Voir Kristen Stewart clouer l’accent et les manières de Diana dans la première bande-annonce complète de « Spencer »

Kristen Stewart canalise de manière experte la princesse Diana dans la première bande-annonce complète du prochain biopic « Spencer ».

S’appuyant sur l’élan du teaser du mois dernier, la nouvelle bande-annonce de deux minutes, publiée jeudi par Neon, présente plus de séquences de Stewart en tant que défunte princesse de Galles. La star de la franchise « Twilight » d’origine américaine, 31 ans, ressemble non seulement à Diana, mais elle imite également de manière convaincante son accent et ses manières.

Sur une sombre interprétation chorale du « Perfect Day » de Lou Reed, la bande-annonce s’ouvre avec Diana arrivant en retard au domaine de Sandringham de la reine Elizabeth II, où la famille royale célèbre les vacances de Noël en 1991. Une fois à l’intérieur de la maison de la reine, Diana salue rapidement ses jeunes fils, William et Harry, avant d’être envoyé dans le salon où attend le reste de la famille.

Kristen Stewart dans le rôle de la princesse Diana dans « Spencer ». Le biopic à venir réinvente la vie de Diana lors d’un week-end de vacances en 1991, lorsqu’elle prend la décision de divorcer du prince Charles. NÉON

Mais d’abord, Diana prend un moment pour se laver les mains. Seule dans une salle de bain, la royale tendue se prépare. « Trois jours. C’est tout, » dit-elle à haute voix.

« Spencer », réalisé par Pablo Larraín, le même cinéaste derrière « Jackie » de 2016 est une réimagination de la vie mouvementée de Diana au cours de ce week-end de vacances, lorsqu’elle prend la décision de mettre fin à son mariage condamné avec le prince Charles, joué par Jack Farthing.

La nouvelle bande-annonce complète présente des flashbacks d’une Diana plus heureuse le jour de son mariage avec le prince Charles. NÉON

« Ils deviennent très sérieux à propos de vous. Alors restez très calme et souriez beaucoup », dit confidentiellement un assistant à la princesse lors d’un moment de calme seul.

Des regards furtifs autour de la table du dîner capturent le mécontentement de Diana et de Charles – et la conscience de la reine de leur mécontentement. Les seules images joyeuses de la bande-annonce sont celles qui trouvent Diana avec ses fils – et un flashback déchirant à 20 ans dans sa robe de mariée.

À un moment de la bande-annonce, le prince William, alors enfant, demande à sa mère : « Maman, qu’est-ce qui t’arrive à te rendre si triste ? »

« Il n’y a aucun espoir pour moi, pas avec eux », dit plus tard Diana à un compagnon alors qu’ils parlent seuls dans une voiture.

« Spencer » est prévu pour une sortie en salles le 5 novembre.

