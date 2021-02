Voir deux lunes de Mars briller au-dessus de Dubaï alors que la sonde Hope des EAU arrive sur la planète rouge

Les deux lunes de Mars ont été projetées au-dessus du ciel de Dubaï pour célébrer la première mission émiratie sur la planète rouge.

Les Émirats arabes unis (EAU) ont fait la campagne, espérant qu’elle deviendrait virale, pour susciter l’enthousiasme à propos de la mission Hope d’enquêter sur l’atmosphère mystérieuse de Mars. Hope est arrivé en orbite autour de Mars mardi (9 février).

Des images des lunes martiennes de Phobos et Deimos ont été projetées quelques heures seulement avant que la sonde Hope ne commence une manœuvre d’insertion en orbite de 27 minutes sur Mars pour atteindre sa destination planétaire.

« Pour célébrer cette réalisation historique et le grand travail du Centre spatial Mohammad Bin Rashid, Dubaï a eu droit au spectacle d’une ‘double lune’ – reproduisant ce que l’on peut voir depuis la surface de Mars – rayonnée à travers le ciel du désert des EAU », a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

Les projections des lunes de Mars Phobos et Deimos brillent dans le ciel nocturne au-dessus de Dubaï pour célébrer l’arrivée de la mission Hope sur la planète rouge. (Crédit d’image: Agence spatiale des EAU)

Des images diffusées aux médias montrent que la campagne se déroule dans le désert.

Des images diffusées aux médias montrent que la campagne se déroule dans le désert. La manière dont la projection a été réalisée n’est pas claire dans la vidéo, mais vous pouvez voir une image des lunes martiennes suspendues à des grues, ainsi que des lumières à proximité qui ont vraisemblablement été impliquées dans le rayonnement de l’image dans le ciel.

Alors que les visiteurs de la région sont limités en raison de la pandémie COVID-19 en cours, ceux qui passent par l’immigration aujourd’hui verront leur passeport tamponné avec de l’encre en pierre de basalte, a ajouté le gouvernement des Émirats arabes unis. Le basalte se trouve à la fois aux Emirats Arabes Unis et sur Mars et l’encre a été « recueillie et créée pour cette grande occasion », indique le communiqué.

Plusieurs monuments ont également été éclairés en rouge, la couleur de Mars, autour des Émirats arabes unis, a déclaré le correspondant de la BBC Jonathan Amos dans un tweet mardi (9 février). «Ce sera certainement une journée éprouvante pour les nerfs, mais je ne peux pas attendre» il ajouta.

L’espoir est destiné à inspirer la jeunesse émiratie et également à encourager le pays dans son ensemble alors qu’il tente de se lancer dans de nouvelles industries respectueuses de l’environnement, après s’être enrichi au cours des dernières décennies grâce au pétrole.

La mission a décollé en juillet 2020 et n’est que l’une des trois missions à arriver sur Mars ce mois-ci, avec la mission Tianwen-1 de Chine mercredi (10 février) et le rover et l’hélicoptère Ingenuity de la NASA Perseverance (18 février).

