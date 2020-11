Voir cinq signes d’amarrage aimant

Une cravate amoureuse peut se produire de deux manières: par magie blanche ou par magie noire. Habituellement, la magie blanche est pratiquée par les gitans et dans leurs rituels, ils travaillent avec des éléments naturels (terre, feu, eau et air). La magie noire, d’autre part, fonctionne avec des rituels de sang, d’animaux, de cheveux, de vêtements et d’effets personnels, impliquant également des boissons alcoolisées et un excès de nourriture.

Mais comment identifier les symptômes de ces deux types de magie? Au fil du temps, la magie noire fait du mal à ceux qui ont demandé la magie et à ceux qui l’ont reçue. Des problèmes psychologiques, des énergies négatives et du malheur peuvent survenir après ce rituel, tels que:

Jalousie excessive avec manifestations d’agressivité;

Difficultés financières;

Dépendance à l’alcool ou aux drogues;

Crises de dépression et d’anxiété;

Gain ou perte de poids.

D’autre part, le lien affectueux réalisé avec la magie blanche apporte des symptômes de prospérité et de complicité, n’offrant aucun risque à l’une ou l’autre des parties, apportant amour et bienveillance au couple. Découvrez 5 signes d’un amarrage amoureux de la magie blanche:

Pensez beaucoup à l’autre personne avant de vous coucher et après votre réveil;

Énorme désir physique et sexuel pour l’autre personne;

Loyauté extrême;

Rêver de l’autre personne;

Faites de la relation et de la famille une priorité.