Voir BTS, Megan Thee Stallion et plus encore réagir à leurs toutes premières nominations

Les nominés pour les 63e Grammy Awards annuels ont été annoncés le mardi 24 novembre, et parmi la longue liste d’artistes se trouve une poignée de musiciens qui ont reçu leur toute première nomination.

BTS est entré dans l’histoire en tant que premier groupe K-Pop à être nominé dans une catégorie majeure, Megan Thee Stallion a appris en direct à l’antenne qu’elle avait reçu sa première nomination, et d’autres stars ont tweeté leurs réactions aux étapes majeures. Et leurs fans ne peuvent pas se lasser de voir leurs artistes bien-aimés célébrer la joie d’une nomination aux Grammy Awards.

Jimin, Jungkook, RM, J-Hope, V, Jin et SUGA du groupe de garçons K-pop BTS | Cindy Ord / WireImage

La réaction de BTS à leur nomination aux Grammy Awards est si saine

BTS «Dynamite» a été nominé pour la meilleure performance du duo / groupe pop, marquant la première fois dans l’histoire qu’un groupe de K-Pop a fait irruption dans une catégorie majeure des Grammys. Le toujours fidèle BTSArmy (l’énorme fandom mondial du groupe) espère une nomination pour Jimin, RM, Jungjook, V, Suga, Jin et J-Hope depuis que le groupe a fait son incursion dans la popularité de la musique américaine, donc c’est un énorme moment pour eux tous.

Le compte Twitter du groupe a partagé une vidéo de quatre membres du BTS Jungkook, Jimin, RM et V réagissant à leur nomination historique. Dans le clip, les gars sont assis sur un canapé et attendent impatiemment que Megan Thee Stallion lise la catégorie Pop Duo / Group Performance. Lorsque leur nom apparaît à l’écran, RM, Jimin et Jungkook sautent de leur siège d’excitation et V reste assis, la mâchoire baissée. C’est la chose la plus joyeuse que vous verrez aujourd’hui.

“Ohmmmmmmyyyyyyyyggghghhhhhhgggggggggdhdhsjsixudbslsogbdsisgshdbxidjdbdidhdifjfiri #GRAMMYs #BTS,” lit le tweet excité.

La réaction de Megan Thee Stallion à sa première nomination aux Grammy Awards s’est produite en direct

Megan Thee Stallion est également nominée pour la première fois. La rappeuse de «Body» passe une semaine d’enfer, considérant qu’elle a laissé tomber son album Bonnes nouvelles vendredi 20 novembre, elle a remporté son premier American Music Award le 22 novembre et sa première nomination aux Grammy Awards le 24 novembre.

Le rappeur «WAP» a annoncé les nominés pour la meilleure performance pop solo, la meilleure performance pop duo / groupe, le meilleur album pop traditionnel, le meilleur album pop vocal, le meilleur album instrumental contemporain, le meilleur album reggae et le meilleur album de musique mondiale. Avant de pouvoir terminer son segment, le président par intérim de la Recording Academy Harvey Mason Jr. a appelé avec une annonce spéciale pour le joueur de 25 ans.

«Avant de vous laisser partir, cependant,» dit-il, «je dois personnellement vous féliciter pour vos premières nominations aux Grammy Awards! Ils viennent d’être annoncés dans d’autres domaines, alors félicitations.

Elle a été nominée pour le meilleur nouvel artiste, et le remix «Savage», sa collaboration avec Beyoncé, a été nominé pour le disque de l’année, la meilleure performance rap et la meilleure chanson rap.

Alors que Megan, stupéfaite, répondit: «Quoi! Qui, moi?! Oh mon Dieu!” Elle a ensuite pointé du doigt les personnes derrière la caméra où elle dirigeait sa diffusion en direct et a dit: «Vous le saviez tous?!»

Alors que la star était plongée dans le moment qui changeait sa vie, Mason lui a dit de rester à l’écoute pour le reste des annonces car, comme nous le savons maintenant, elle avait plus de nominations à venir.

Phoebe Bridgers et Chika sont également nominées pour la première fois aux Grammy Awards

Les autres nominés pour la première fois sont Phoebe Bridgers et Chika. Les deux stars ont tweeté leurs réactions aux grandes distinctions.

Bridgers a été nominé pour le meilleur nouvel artiste, son Punisher L’album a été nominé pour le meilleur album de musique alternative et sa chanson «Kyoto» a été nominée pour la meilleure performance rock et la meilleure chanson rock.

En réaction à la nouvelle, la star choquée tweeté, “Je viens de me réveiller quoi.”

Le rappeur Chika a été nominé pour le meilleur nouvel artiste. Le joueur de 23 ans s’est également tourné vers Twitter pour réagir à cette nouvelle passionnante.

«Je pleure», elle tweeté, en ajoutant un suivi tweeter, «Je suis nominé aux Grammy Awards. Qu’est-ce que c’est que ce bordel. ” Elle est également allée vivre sur Instagram et a sauté du champagne avec son équipe pour célébrer.

La 63e cérémonie des Grammy Awards aura lieu le 31 janvier sur CBS, animée par Trevor Noah. Vous pouvez consulter la liste complète des nominés ici. Félicitations à tous les artistes nominés!