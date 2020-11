Voilà comment ça marche "Assassin’s Creed Valhalla" sur PS5 et Xbox Series X / S

« Assassin’s Creed Valhalla » est l’un des premiers titres majeurs pour les consoles PS5 et Xbox Series X / S de nouvelle génération. Les professionnels de la technologie de Digital Foundry ont maintenant comparé le jeu sur toutes les plateformes – avec des résultats de performances surprenants.

Dans une nouvelle vidéo, Alex Battaglia et John Linneman de Digital Foundry examinent de près « Assassin’s Creed Valhalla ». Vous découvrez: Visuellement, les versions sont identiques, mais le jeu n’offre pas de performances fluides sur la nouvelle Xbox ou la nouvelle PlayStation. La PS5 est cependant légèrement en avance sur la Xbox Series X.

La PS5 atteint l’objectif de 60 FPS de manière plus fiable

Les deux consoles ciblent 60 images par seconde (FPS) à une résolution de 4K et fonctionnent avec des résolutions à mise à l’échelle dynamique. La PS5 atteint généralement cet objectif de manière plus fiable: en moyenne, les experts calculent un avantage de performance de 15% par rapport à la console Microsoft. Cependant, la PlayStation ne parvient pas non plus à créer une constante de 60 images. Les deux systèmes sont donc remarquables par des déchirures d’écran ennuyeuses – une erreur graphique qui provient d’images affichées de manière irrégulière et se manifeste par de vilaines «fissures» dans le jeu.

Problème de déchirement de l’écran et performances décevantes sur Xbox Series S.

Sur la Xbox Series X, la déchirure d’écran est plus courante en raison de la performance bancale, mais la console prend en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR): elle peut absorber la déchirure de l’écran sur les écrans compatibles, car le moniteur ou le téléviseur compatible VRR s’adapte à la fréquence d’images de sortie. La PlayStation 5 n’offre pas encore de support VRR au lancement.

Les performances de la petite Xbox Series S sont décevantes: contrairement à la promesse de Microsoft selon laquelle la console devrait offrir toutes les fonctionnalités d’une Xbox Series X en basse résolution, « Assassin’s Creed Valhalla » fait également des compromis importants: le jeu ne tourne qu’à 30 FPS et fournit des ombres et des détails de qualité inférieure.