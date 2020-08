Voilà comment BioWare veut sauver le système de butin

Le jeu de tir de butin de BioWare “Anthem” était très attendu, et après la sortie au début de 2019, la désillusion a rapidement suivi. Surtout le système de butin, qui détermine la progression du jeu, a étouffé le plaisir après quelques heures de jeu. Les développeurs ont maintenant expliqué ce qui devrait changer.

“Anthem” a dû faire face à des problèmes techniques lors de sa sortie. De plus, les systèmes de jeu, qui devraient assurer un plaisir récurrent, n’étaient pas à jour et ont été fortement critiqués par les fans. Le jeu est actuellement en cours de révision complète. Un article de blog de Christian Dailey, Studio Manager chez BioWare, décrit les changements prévus au système de butin “Anthem”. En conséquence, les développeurs ont à nouveau examiné les jeux qui le font mieux et ont vérifié les idées correspondantes.

Plus comme “Destiny”: l’inventaire est accessible de n’importe où

Par exemple, une capture d’écran qui montre l’inventaire révisé de “Anthem” rappelle fortement “Destiny” – l’un des tireurs de butin les plus populaires. Comme dans le prototype de Studio Bungie, cet écran dans “Anthem” doit être accessible de n’importe où pour qu’il soit plus facile d’expérimenter avec son équipement. La fréquence des largages de butin est augmentée selon l’article du blog, et la progression du jeu ne devrait plus dépendre du hasard. Vous souhaitez permettre de gagner certains objets et de modifier le butin.

“Anthem 2.0”: l’inventaire devrait être plus clair.

Il faudra un certain temps avant que “Anthem 2.0” n’arrive

On dit que laisser tomber du butin est plus satisfaisant pour les joueurs. Au lieu d’obtenir le butin à la fin de la mission, les joueurs devraient pouvoir l’utiliser immédiatement après le largage. Le butin éclate également littéralement de certains des ennemis qui ont été tués. De plus, le jeu de tir sera entièrement revu pour permettre une meilleure expérience de jeu.

Le responsable du studio Christian Dailey admet que quelque chose s’est mal passé avec “Anthem”. Avec une petite équipe de 33 développeurs actuellement, il travaille maintenant sur “Anthem 2.0”, une vraie révision au lieu d’une mise à jour conventionnelle. Cependant, quand la nouvelle édition apparaîtra, c’est toujours dans les étoiles: «Ce ne sera pas une ‘solution simple’ et cela prendra du temps», déclare Dailey.