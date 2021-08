Voici votre premier regard horrible sur Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City

Un nouveau film Resident Evil, Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, promet de raconter l’histoire d’origine de la célèbre franchise d’horreur de Capcom plus tard cette année. Et voici votre premier aperçu des stars Kaya Scodelario dans le rôle de Claire Redfield et Avan Jogia dans le rôle de Leon S Kennedy, avec l’aimable autorisation d’IGN. Il y a d’autres images de Jill Valentine de Hannah John-Kamen et Chris Redfield de Robbie Amell via le lien.

« Il s’agissait de revenir aux jeux et de créer un film qui était bien plus un film d’horreur que le genre d’action de science-fiction des films précédents », a déclaré l’écrivain et réalisateur Johannes Roberts. « J’ai été énormément influencé en particulier par le remake du deuxième jeu et je voulais vraiment capturer le ton empreint d’atmosphère qu’il avait. »

Bien que ce soit une ambition honorable, ces premières images ressemblent plus à du cosplay qu’à un grand redémarrage cinématographique pour nous. Bien sûr, il serait injuste de juger l’ensemble du projet sur un trio d’images fixes, et le talent que ce projet a attiré est au moins assez bon – Scodelario est clairement une actrice décente, après tout.

Roberts a ajouté : « Il était extrêmement important avec tout le processus de casting de trouver des personnes qui incarnaient l’esprit et l’énergie des personnages que je voulais incarner. Je pense que souvent dans les adaptations de jeux, l’un des gros défauts peut être simplement de donner à quelqu’un l’apparence visuelle des personnages – en leur donnant la même coupe de cheveux et les mêmes vêtements, mais sans vraiment essayer de donner au public ce qu’un film fait mieux qu’un jeu – ce qui est de créer un personnage en trois dimensions avec lequel vous pouvez vraiment vous connecter et en lequel vous pouvez croire.

La preuve sera donc dans le pudding. Selon Roberts, chaque personnage du film provient de l’un des jeux Resident Evil, et Capcom a participé au projet. Il doit sortir le 24 novembre aux États-Unis, avec une sortie internationale au Royaume-Uni prévue à partir du 3 décembre. Vraisemblablement, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour une première bande-annonce.