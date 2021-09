Voici votre premier aperçu de l’eFootball gratuit sur PS5

Un événement médiatique à l’étranger a entraîné le partage en ligne des premières séquences PlayStation 5 de simulation de football eFootball, bien que Konami supprime discrètement les clips de sites comme YouTube. Vous pouvez regarder un miroir par ici. Pour la défense de l’éditeur japonais, il s’agit d’enregistrements hors écran qui ne présentent pas nécessairement la sortie sous le meilleur jour possible, et qui sont également vraisemblablement basés sur des versions plus anciennes.

Néanmoins, nous voyons Arsenal affronter Manchester United – deux des neuf équipes disponibles au lancement. Il y a de belles cinématiques montrant les joueurs se préparant, et nous aimons bien l’option de sélection de kit, qui se concentre sur un maillot accroché dans les vestiaires. Le gameplay semble plus lent que FIFA 22, mais pas nécessairement dans le mauvais sens – nous préférons toujours la physique du ballon dans cette franchise.

Il y a déjà beaucoup de débats sur les visuels : beaucoup indiquent que les textures de l’herbe sont une sérieuse dégradation, bien qu’il soit difficile de le dire dans ces clips. La caméra effectue un zoom avant lorsque vous êtes sur l’aile, dans le but de mettre en lumière des scénarios de prise de vue en tête-à-tête, mais nous soupçonnons que cette fonctionnalité se révélera source de division. Vous pouvez probablement le désactiver dans les paramètres.

Les joueurs qui contrôlent le jeu ne sont pas du plus haut niveau, il est donc difficile d’en tirer trop profit. Heureusement, la sortie est meilleure que le récent test technique de New Football Game, et les valeurs de production sont généralement assez élevées pour un titre gratuit. Le problème est que cela sera comparé à FIFA 22 et aux titres PES précédents, et en termes de contenu du premier jour, c’est d’une légèreté embarrassante.