Voici une Volkswagen électrique haut de gamme et pourra conduire de manière autonome

Pièce maîtresse de la stratégie «ACCÉLÉRER», le Projet Trinity, futur haut de gamme 100% électrique de Volkswagen, a été présenté pour la première fois dans un taquin.

Avec une arrivée sur le marché prévue pour 2026, il adoptera le format berline, ce qui est surprenant compte tenu de la prépondérance croissante des SUV /Crossover.

De toute évidence, compte tenu de la distance temporelle de leur arrivée sur le marché, il existe encore peu de données sur le projet Trinity. Pourtant, Volkswagen a déjà commencé à «lever le voile» sur son futur haut de gamme.

Que savons-nous déjà?

Pour commencer, nous savons que le modèle Project Trinity qui en résultera sera produit dans l’usine de la marque allemande à Wolfsburg.

Développé avec un accent particulier sur Logiciel, Project Trinity pourra, selon Ralf Brandstätter, PDG de Volkswagen, s’imposer comme une référence dans les domaines de «l’autonomie, de la vitesse de chargement (« charger aussi vite que le ravitaillement conventionnel ») et de la numérisation».

Cette focalisation sur la numérisation se traduira par la capacité du modèle, au moment de son lancement, à être capable de conduite autonome de niveau 2+, étant technologiquement préparé pour la conduite autonome de niveau 4.

«Nous utilisons nos économies d’échelle pour rendre la conduite autonome accessible à un plus grand nombre de personnes. Ralf Brandstätter, PDG de Volkswagen

En plus de tout cela, Volkswagen promet que non seulement le projet Trinity, mais que ses autres modèles électriques auront moins de variantes et partageront de nombreux composants entre eux.

Enfin, selon Volkswagen, «les voitures auront presque tout à bord et les clients pourront activer les fonctions souhaitées (sur demande) à tout moment à travers l’écosystème numérique de la voiture ». Le but? Réduisez la complexité de la production.

La stratégie «ACCÉLÉRER»

Comme nous vous l’avons dit au début du texte, le Projet Trinity est la pièce maîtresse de la stratégie «ACCÉLÉRER» récemment révélée par Volkswagen. Mais, après tout, en quoi consiste cette stratégie?

Selon la marque allemande, ce plan lui permettra de résoudre certains des plus grands défis auxquels est confrontée l’industrie automobile actuelle: la numérisation, les nouveaux modèles économiques et la conduite autonome.

De cette manière, Volkswagen entend devenir une «marque la plus attractive pour la mobilité durable», devenant un «fournisseur de mobilité axé sur Logiciel«.

De plus, sous les termes «ACCÉLÉRER», Volkswagen entend augmenter le «poids des tramways» dans ses ventes. L’objectif est que, en 2030, 70% de ses ventes en Europe soient des modèles électriques et en Chine et aux États-Unis, cela corresponde à 50%. À cette fin, Volkswagen s’apprête à lancer au moins un nouveau modèle électrique par an.

Dans le domaine de la technologie, Volkswagen vise à faire l’intégration du Logiciel dans les voitures et l’expérience numérique du client dans ses compétences clés.

Enfin, toujours dans le cadre de la stratégie «ACCÉLÉRER», Volkswagen prévoit de lancer un nouveau modèle économique, tout cela grâce au fait que la voiture devient un produit basé sur Logiciel.

L’objectif de la marque allemande est de générer des revenus supplémentaires sur la durée de vie du véhicule grâce à l’offre de packages de services. Ces services peuvent être liés à la recharge de la voiture, de nouvelles fonctions basées sur Logiciel ou des services de conduite autonome.