Voici une version sportive de Mokka-e. Mais ça n’apporte pas plus de puissance

Absent de la gamme Opel depuis quelques années maintenant, l’acronyme OPC pourrait revenir dès 2022. Celui qui a choisi de le ramener? O Opel Mokka-e.

La confirmation a été faite par Stephen Norman, directeur général de Vauxhall (la sœur britannique d’Opel) dans des déclarations à AutoExpress, ce dernier déclarant: «Nous allons lancer le Mokka VXR (Mokka OPC dans le reste de l’Europe) au début de 2022 et il aura un moteur électrique ».

Le plus curieux est que cette version plus performante n’apporte pas plus de puissance, compte tenu des propos de Stephen Norman: «Si vous vous interrogez sur la vitesse et l’accélération maximales, nous en avons largement assez. Mais nous pouvons améliorer les performances par d’autres moyens ».

À quoi s’attendre?

Compte tenu des déclarations du directeur général de Vauxhall, il est plus probable que la future Opel Mokka-e OPC offrira ainsi les mêmes 136 ch et 260 Nm que le Mokka-e que nous connaissons déjà. Valeurs extraites d’un moteur électrique avant, alimenté par une batterie de 50 kWh qui permet, dans le cas du Mokka-e en vente, 320 km d’autonomie.

Cela dit, comment extraire de meilleures performances? Les différences entre les deux Mokka-e, régulière et OPC, devront se concentrer sur le châssis – suspension, roues et freinage – et la direction. Et aussi sans oublier l’esthétique. Autrement dit, si la «tradition OPC» se poursuit, on peut s’attendre à un Mokka-e avec une sorte de trousse réglage officiel à la fois à l’extérieur et à l’intérieur.

Bien que les changements semblent peu nombreux, Stephen Norman a déclaré que le Mokka-e OPC « offrira un niveau de performance supérieur à ce que tout le monde peut espérer ».

Quant à l’arrivée de l’acronyme OPC / VXR sur d’autres modèles Opel / Vauxhall, cela semble confirmé. Ainsi, en plus de la Corsa-e, Vivaro-e et la future Astra auront également une variante OPC.

Source: AutoExpress.