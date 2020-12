Voici une preuve supplémentaire que A € AP Rocky et Rihanna sont un couple

La rumeur selon laquelle A € AP Rocky et Rihanna sont un couple est plus forte que jamais.

Page Six a récemment rapporté que Rocky et RiRi avaient été vus derrière un rideau à Beatrice Inn, un lieu de rencontre populaire à New York.

Il y a maintenant des photos flottant autour qui montrent les deux célébrités en train de se promener à New York plus tôt cette semaine. Ils ont tous deux couvert leurs visages avec des masques et des cagoules, mais il est possible qu’ils l’aient fait non seulement pour se protéger du COVID-19, mais aussi pour cacher leurs visages aux paparazzi.

Bien sûr, il est possible que Rocky et Rihanna ne soient que des amis et allaient simplement se promener. La chanteuse barbadienne a recruté Rocky pour sa campagne Fenty Skin, il y a donc plus d’une raison pour laquelle ils auraient pu passer du temps.

Pensez-vous qu’ils sont en couple ou simplement entre amis et partenaires commerciaux?