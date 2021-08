Voici une nouvelle cinématique des Gardiens de la Galaxie de Marvel, avant le lancement de la PS5 et de la PS4 en octobre

C’est calme sur le front des Gardiens de la Galaxie de Marvel depuis l’annonce du jeu à E3 2021 plus tôt dans l’année, mais la date de sortie du titre le 26 octobre est Rocketing [Sigh – Ed] de plus en plus proche, voici donc une nouvelle cinématique du jeu. Il présente Lady Hellbender, alors que « les Gardiens essaient de l’escroquer en prétendant vendre un » monstre rare « , Rocket ou Groot, selon les choix du joueur ».

Il n’y a pas de gameplay ici, à part une petite décision de dialogue, alors n’attendez pas trop en dehors d’une seule cinématique. Cela a l’air tout à fait bien, mais la voix guindée ne rend pas vraiment justice aux blagues, malheureusement. Néanmoins, il s’agit d’un petit extrait d’un jeu beaucoup plus important, nous réserverons donc notre jugement jusqu’à ce qu’Eidos Montréal ait quelque chose de plus significatif à montrer.