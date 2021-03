Voici une nouvelle bande-annonce adorable pour PS5, PS4 Game Chicory: A Colorful Tale

Comment pouvez-vous regarder cette nouvelle bande-annonce de Chicory: A Colourful Tale et ne pas repartir en souriant? Ce jeu d’aventure mignonne consiste à utiliser un pinceau magique pour résoudre des énigmes et naviguer dans un monde incolore, et il est magnifique.

Dans un nouvel article du blog PlayStation, le réalisateur Greg Lobanov parle de rendre le jeu aussi accommodant que possible. Vous pouvez peindre et colorier n’importe quoi à tout moment, et pourrez même débloquer des objets décoratifs que vous pourrez placer dans le monde. Il n’y a pas vraiment besoin de faire cela – cela permet simplement aux joueurs d’être expressifs.

Lobanov parle également d’utiliser le contrôleur DualSense pour la version PS5. Vous pourrez utiliser le pavé tactile pour peindre, avec des commandes adaptées en fonction de votre main dominante. La rétroaction haptique est également implémentée, et rendra apparemment le jeu « chaleureux et confortable, comme caresser un chat ».

La fonction d’aide au jeu de la PS5 est également utilisée, et vous avez la possibilité d’ignorer plus de séquences combatives si vous voulez juste un moment de détente. Et, malgré le thème basé sur les couleurs du jeu, les joueurs daltoniens doivent savoir qu’il n’y a pas d’énigmes dépendant de teintes spécifiques.

Nous sommes ravis de jouer à celui-ci lorsqu’il arrivera au printemps 2021. Jouerez-vous à Chicory: A Colour Tale? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.